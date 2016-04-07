AKP, anayasa değişikliği için milletvekillerinden imza toplamaya başladı

AKP TBMM Grubu, anayasa değişikliği için milletvekillerinden imza toplamaya başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, dünkü Bosna Hersek'te düzenlediği basın toplantısında dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak, "Bize düşen ve derhal yapacağımız husus, anayasada gerekli değişiklikleri yapıp süreci derhal başlatacağız" demişti.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği "vatandaşlıktan çıkarma" tartışmasına ilişkin olarak, "Şu an vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili bir düzenleme yok. Bu teröristlerin psikolojik ve manevi bağları bu ülke ile kopmuştur, diğer hususlar ayrıca değerlendirilir" ifadesini kullandı.

AKP’nin teklifi, anayasaya geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Teklif, TBMM'de, Karma Komisyonda, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığında hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin, başka bir işleme gerek kalmaksızın dokunulmazlığının kaldırılmasını içeriyor.

CNN Türk'ün haberine göre, imzaların tamamlanmasının ardından, teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri (184) tarafından yazıyla teklif edilebiliyor. Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nun ardından, Genel Kurul'da iki kez görüşülüyor.

Teklifin kabulü, Meclis'in üye tam sayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün oluyor. Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuyla aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor. Meclis'çe üye tam sayısının beşte üç (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı'nca Meclis'e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanı'nın iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuyla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa Değişikliği Kanunu Resim Gazete'de yayımlanıyor.