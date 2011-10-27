AKP, anayasa çalışamlarında 'alt hukuk komisyonu' için önce evet dedi sonra vazgeçti

T24 - AKP, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında muhalefete ilk golü “alt hukuk oluşturulması” konusunda attı. Alt komisyonda, anayasa çalışmalarıyla birlikte alt hukuk normları için TBMM Genel Kurulu’nda eş zamanlı girişim başlatılmasına önce “evet” diyen taslak karara imza atan AKP, üst komisyonda, “görev alanımızın dışında, partilerimiz bu konuda bizi yetkilendirmedi” diyerek geri adım attı.











Anayasa Uzlaşma Komisyonu, tartışma konusu olan “hukuki teminat” başlığını, taslak metnin oluşturulması sonrasına ertelerken, anayasa çalışmasının 2012 sonuna kadar bitirilmesi kararını aldı.



Bir partinin üç kez üstüste toplantıya katılmaması halinde komisyonun kendini feshetmiş sayılacağının benimsendiği toplantıda, oluşturulan alt komisyon karar metninin bir televizyon kanalında olduğu gibi yayınlanması “ortam dinlemesi mi yapılıyor” tartışmalarına yol açtı. Başkanı Cemil Çiçek’in “Kimse konuşmayacak, bilgi sızmayacak” şeklindeki ısrarlı tutumuna rağmen, alt komisyon karar metninin televizyonda kupürleriyle yayınlanmasına muhalefet sert tepki gösterdi. Ancak bir komisyon üyesinin, “Bu nasıl sızıyor, komisyona dönük ortam dinlemesi mi yapılıyor, söyleyin de bilelim, kim sızdırıyor?” şeklindeki sözleri gülüşmelere yol açtı.

2012 sonuna kadar



Komisyon, anayasa değişikliğinin takvimini 2012 sonuna kadar 4 aşamalı olarak belirledi. Buna göre, veri toplama ve değerlendirme yapılacak ilk aşama, 6 ay sürecek ve Nisan 2012’de sona erecek. İkinci aşama, ilkelerin belirlendiği metnin oluşturulması, üçüncü aşama mentin kamuoyuna sunulup tartıştırılması ve son aşama da kamuoyunda tartışılan taslak metnin gözden geçirilip teklif haline getirilmesi şeklinde belirlendi.



Bir milletvekili ile 7 kişilik uzmandan oluşan teknik komisyon çalışmalarını yürütürken, komisyon 2 veya 3 alt komisyon oluşturarak çalışmalarını sürdürecek. İlk alt komisyon AKP’den Mustafa Şentop, CHP’den Atilla Kart, MHP’den Faruk Bal ve BDP’den Sırrı Süreyya Önder’in katılımıyla oluşturuldu. Komisyon bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.





