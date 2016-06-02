AKP: Almanya’nın soykırım kararına her platformda karşılık verilecek!

AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Alman Federal Meclisinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını "soykırım" olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kendi tarihine bakmadan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan tasarıyı kabul eden Almanya'yı ülkede yaşayan 3,5 milyon Türkü yok sayan tutumundan ötürü kınıyorum. Bugün bile Almanya'da yaşayan azınlıklara yönelik ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı ciddi boyutlardayken, böyle bir yasanın onaylanması tam bir komedi, tam bir ikiyüzlülüktür” dedi.

Söz konusu kararın yok hükmünde olduğunu da ifade eden İnceöz, “Bu kararı tanımıyoruz. Tamamen alınmış siyasi bir karardır ve tarihe de hakarettir. Her zaman arşivlerin tarihçiler tarafından incelenmesine onay verdiğimizi, bunu desteklediğimizi dile getiriyoruz. Tarihçilerin konuşması gereken bir konunun siyasete malzeme yapılması; kararı yok hükmünde kılmaktadır. Karara her platformda gereken karşılık verilecektir. Almanya’da yaşayan soydaşlarımızın da demokratik tepkilerini en üst perdeden ortaya koyacağını düşünüyorum. Almanya bir soykırım arıyorsa bence kendi Nazi tarihine; İsrail’in Filistin'e, Fransa’nın Cezayir'e, Avrupa'nın Bosna'ya yaptığı Soykırıma baksın. Bugün 3 milyon Suriyeli mülteciye kucak açan bir ülkeyi soykırımcı olarak nitelemek en net tarifiyle hadsizliktir" ifadelerini kullandı.