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Politika

AKP: Akdeniz Oyunları'na talip olacağız

AKP Adana Adayı Bilici, sporla ilgili projelerini açıklarken, “Bir gün gelecek Adana, Akdeniz Oyunları'nın yapıldığı kent olacaktır'' dedi.

13 Mart 2009 02:00

AKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Bilici, sporla ilgili projelerini açıklarken, “Bir gün gelecek Adana, Akdeniz Oyunları'nın yapıldığı kent olacaktır'' dedi.


Bilici, Akdeniz Oyunları'nın Adana'da yapılmasını düşünmenin hiç de hayal olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Böylesi bir organizasyonun gerçekleştirilmesi için önce inanacaksın. Hayalini kuracaksın, gerçekleştirilmesi için de içtenlikle ve yürekle kolları sıvayacaksın. Ülkemizin ve Adana’mızın tanıtımı adına böylesi uluslararası organizasyonlara ihtiyacımız olduğu muhakkak. Bunun için de büyük düşünmek gerek. Paylaşımın üstesinden gelemeyeceği sorun olmaz.''

Bilici, göreve gelmesi halinde bu projeyi uygulamak için öncelikle Adana'nın aday adaylığı için müracaat edip, ev sahipliği için mücadele vereceğini sözlerine ekledi.

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