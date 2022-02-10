AKP Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez." dedi.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğine" yönelik ifadelerine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

AKP'li Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin, kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti AK Parti'dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla, CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır."

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