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Politika

AKP Ağrı milletvekilleri memleketlerinde yuhalandı

AKP Ağrı milletvekilleri, 29 Mart yerel seçimler için gittikleri seçim bölgelerinde halkın beklenmedik tepkisi ile karşılanarak yuhalandı.

09 Mart 2009 02:00

AKP Ağrı milletvekilleri, 29 Mart yerel seçimler için gittikleri seçim bölgelerinde halkın beklenmedik tepkisi ile karşılanarak yuhalandı.

Vatandaşların bu tepkisi karşısında şaşkına dönen milletvekillerinden Fatma Salman Kotan, “Bunlar demokratik tepkilerin olumsuz halidir” dedi.

Bugün öğle saatlerinde THY uçağı ile Ağrı’ya gelen AKP Milletvekilleri Fatma Salman Kotan, Cemal Kaya, Mehmet Hanifi Alır ve Abdulkerim Aydemir, kent merkezine gelerek halkı selamladı. Vatandaşlardan bazıları, “Hangi yüzle buralara geliyorsunuz? Bu zamana kadar ne yaptınız?” diye bağırarak milletvekillerini yuhaladı. Vatandaşlardan gelen sert tepkilere rağmen esnaf ziyaretlerini sürdüren milletvekilleri, tepkilerin giderek artması üzerine morallari bozularak partililerle birlikte il binasına gitti.

Burada bir süre kendi aralarında toplantı yapan AKP’li vekiller, daha sonra parti binabından toplu halde çıkarak Diyadin İlçesi'nde önceki gün kan davası yüzünden kurşunlanarak öldürülen Rıza Yenigün ile Mehmet Yenigün kardeşlerin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
AKP Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan, bu tepkilerin doğal olduğunu belirterek, “Bu seçimde ortamı geren taraf olmayacağız. Bunlar demokratik tepkilerin olumsuz halidir” dedi.

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