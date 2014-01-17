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Politika

AKP Adana İl Başkanı istifa etti

Abdullah Torun'u Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan eden AKP , 15 ilçede de belediye başkan adaylarını belirledi

17 Ocak 2014 15:13

AKP Adana'da 15 ilçe belediye başkan adayını netleştirdi. Merkez ilçeler Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'daki belediye başkanları yeniden aday gösterildi. Ankara'dan gönderilen listeyi gören İl Başkanı Ziyaeddin Yağcı, istifa etti.

AKP Genel Merkezi'nin yaptığı değerlendirmeye göre Seyhan Belediye Başkanı Azim Öztürk, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Sarıçam Belediye Başkanı Ahmet Zenbilci, yeniden aday oldu. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Yumurtalık Belediye Başkanı Turgut Erişmen de yeniden aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

Karara göre; Çukurova'da Cüneyt Karaaslan, Ceyhan'da Alemdar Öztürk, İmamoğlu'nda mevcut başkan Kadir Altunköse, Karataş'ta Sinan Gül, Saimbeyli'de Mustafa Uyanık, Aladağ'da Mustafa Akgedik, Feke'de Cuma İş , Karaisalı'da Yusuf İyi, Pozantı'da Ramazan Demir, Tufanbeyli'de Remzi Ergül AKP adayı olarak seçim yarışına girecek.

Ankara 'dan aday listesinin gönderilmesinin ardından AK Parti Adana İl Başkanı Ziyaettin Yağcı, yönetimi kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Kararı değerlendiren Ziyaettin Yağcı, "Ben artık yokum" diyerek toplantıdan ayrıldı. Yağcı'nın Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için prosedür gereği il yönetiminden istifa eden müteahhit Zafer Kara'nın Seyhan'a aday gösterilmesi için çaba gösterdiği, bu gerçekleşmeyince istifa tercihini kullandığı öne sürüldü.

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