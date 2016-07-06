AKP açıkladı; Türkiye Sisi’nin Mısır’ına heyet gönderiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, bayramdan sonra Mısır'a heyet gönderileceğini açıkladı. Dişli, "Mısır'la da inşallah yumuşama sağlanacak. Dolayısıyla bu bölgedeki yumuşamayla inşallah Suriye'de artık akan kanı durdurmamız gerekiyor" dedi.

Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinin ardından görevi devralan Mursi yönetimine darbe yapan Abdelfettah Sisi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Sakarya Türk-İş İl Temsilciliği’nce Demiryol-İş Sendikası eğitim salonunda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Dişli, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede çok büyük mesafe katettiğini ancak dışarıdaki teröristler ve onların maşalarının Türkiye'nin üzerine yaptıkları hesapların yeniden eyleme dönüştürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bu konuda ne kadar kararlı olduklarını her fırsatta 78 milyona ilettiğini vurgulayan Dişli, "Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadelede gerçekten başarılı oldu ama işin psikolojik başarısını da sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla batıdaki büyük şehirlerimiz terörden en fazla mağdur olan illerimizle gönül köprüsü kurduk." diye konuştu.

Dişli, proje çerçevesinde Sakarya'nın da Siirt ile gönül köprüsü kurduğuna aktararak şöyle devam etti:

"Tüm milletvekillerimiz, batıdan Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari olsun, inşallah bir daha ayrılmamak üzere insanlarımızla kardeşlerimizle kucaklaşmaya gittiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız, oradaki kardeşlerimizi de Sakarya'mıza davet ettiler. İnşallah bayramdan sonra onlar da gelecek ve bu projeyi devam ettireceğiz. Bizim bölünmez bir bütün olduğumuzu aslında teröristler çok iyi biliyor ama bunu tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, İngilizler 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı tebaasındaki her topluma bir devlet kurdurdular. Ermenilere, Bulgarlara, Yunanlara herkese bir devlet kurdurdular. Kürtlere de bir devlet kurdurmak istediler ama Kürtler, 'Biz bin yıldır bu topraklarda Türklerle beraber kardeşçe yaşıyoruz. Bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz.' dediler. TBMM'nin tutanaklarında da var. Bu ülke kurulurken Mustafa Kemal Atatürk, 'Kurucu unsur olarak Türkler ve Kürtler birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdular.' diyor. Biz bin yıldır böyle et ve tırnak misali birlikteyiz. İnşallah bu birlikteliğimiz devam edecek."

"Açık kapı politikamızı da devam ettireceğiz"

Başbakan Yıldırım'ın hem ekonomi hem de dış politika konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la istişareler sonucu çok büyük mesafe katettiğini dile getiren Dişli, Rusya ve İsrail'le yeni açılımın yapıldığını, bayramdan sonra Mısır'a da heyet gönderileceğini aktardı.

Dişli, şunları söyledi:

"Mısır'la da inşallah yumuşama sağlanacak. Dolayısıyla bu bölgedeki yumuşamayla inşallah Suriye'de artık akan kanı durdurmamız gerekiyor. 460 bin kişi hayatını kaybetti, 4,8 milyon Suriyeli ülkesini terk etti. Suriye, fiziki olarak zaten bina ve insan stoku olsun, alt üst oldu. Batılılar, Suriye'den doktorları, mühendisleri, işlerine yarayacak olanları aldılar. Yine Türkiye'ye ihtiyaçları oldu, biz dedik ki, '3 milyon misafirimizi, sizden yardım bekleyeceğiz diye almadık. Ecdadımızın yaptığı gibi zorda olan herkese kapılarımızı açtık.' Açık kapı politikamızı da devam ettireceğiz."

"Ülkemizin kıymetini bilelim"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da güzel bir ülkede yaşadıklarını belirterek "Ülkeyi yakmaya devam ediyorlar. Her gün 'Müslüman' adı altında terör örgütleri insanları öldürmeye devam ediyor. Güneydoğu'da şu ana kadar 600'e yakın güvenlik görevlimiz rahmetli oldu. Orada canları uğruna cennet vatanı koruyorlar. Onun için ülkemizin, şehrimizin, iş yerlerimizin, birbirimizin kıymetini bilelim." diye konuştu.

Dişli ve Atalay, daha sonra sendika üyeleriyle bayramlaştı, fotoğraf çektirdi.

Bayramlaşma programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Türkiye Fırıncılar Odası Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, AKP İl Başkanı Fevzi Kılıç, Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi ve Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman ve sendika üyeleri katıldı.