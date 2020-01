AKP, 8 yılda 13,6 ton kömür dağıttı

AKP iktidarının özellikle seçim dönemleri öncesinde rekor düzeye ulaşan kömür yardımları 2011 yılı sonu itibarıyla 13.6 milyon tona dayandı. İktidarı döneminde kişi başına milli gelirin 10 bin doların üzerine çıktığı söylemiyle Türkiye’nin zenginleştiğini savunan AKP, aynı dönemde Türkiye’deki her sokaktaki bir eve yardım yaptı.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'teki haberine göre; AKP hükümeti Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 10 bin doların üzerine çıktığı söylemiyle ekonomide pembe tablo çizerken, diğer yandan da temel ihtiyaçların başında gelen ısınma için her yıl milyonlarca ton kömür yardımı yapmaya devam ediyor. Her 9 aileden birine kömür yardımı yapan AKP iktidarı, 2003-2011 yılları arasında toplam 17 milyon aileye, 13.6 milyon ton kömür dağıttı. Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği 2009 yılında 2.25 milyon aileye 1.9 milyon ton kömür dağıtıldı.

AKP iktidarının özellikle seçim dönemleri öncesinde rekor düzeye ulaşan kömür yardımları 2011 yılı sonu itibarıyla 13.6 milyon tona dayandı. İktidarı döneminde kişi başına milli gelirin 10 bin doların üzerine çıktığı söylemiyle ekonominin geliştiğini savunan AKP, aynı dönemde Türkiye’deki her sokaktaki bir eve yardım yaptı. AKP iktidarı bir yandan ekonomide pembe bir tablo çizerken diğer yandan da milyonlarca aileye kömür yardımı yapmaya devam etmesi akılları karıştırıyor.

MHP Adana Milletvekili Ali Halaman’ın soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, AKP’nin 2003-2011 yıllarında kaç aileye, kaç ton kömür dağıtıldığına ilişkin son verileri açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, AKP’nin seçimlerden önce propaganda aracına dönüştürdüğü yardımlar kapsamında dağıtılan kömür 9 yıl içinde 13 milyon 599 bin 127 tona ulaştı. Kömür dağıtımı en fazla yerel seçimlerin yapıldığı 2009 yılında yapıldı. 2009 yılında toplam 2 milyon 250 bin 210 aileye 1 milyon 907 bin 157 ton kömür dağıtıldı. 9 yıl içinde toplam 17 milyon 17 bin 317 aileye kömür dağıtımı gerçekleştirildi.



Aileler 2, miktar 3 kat arttı



AKP’nin iktidarda olduğu 9 yıl içerisinde hem dağıtılan kömürün miktarı hem de dağıtım yapılan aile sayısı sürekli arttı. 2003 yılında 1 milyon 105 bin aileye 686 bin 116 ton kömür dağıtımı yapılırken; 2011 yılında gelindiğinde 2 milyon 95 bin 636 aileye, 1 milyon 960 bin 204 ton kömür dağıtıldı. Buna göre 9 yıl içerisinde kömür yardımı alan aileler yüzde 89.5, dağıtılan kömür miktarı ise yüzde 185.6 oranında arttı.



Her 9 aileden 1’ine kömür yardımı



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 18 milyon aile bulunuyor. Her yıl yapılan kömür yardımlarında ise 2008 yılından itibaren kömür dağıtılan aile sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Buna göre Türkiye’deki her 9 aileden 1’ine kömür yardımı yapılmaya başlanırken 2003 yılında her 20 aileden 1’ine kömür yardımı yapılıyordu.