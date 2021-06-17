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AKP, 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini yarın TBMM'ye sunacak

17 Haziran 2021 16:30

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını bildirdi

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