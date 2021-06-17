AKP, 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini yarın TBMM'ye sunacak

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin<strong> Akbaşoğlu</strong>, "İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını bildirdi</p>\n<p><strong>TIKLAYIN -<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/4-yargi-paketi-nde-calismalar-son-asamada-vergi-cezalarinda-yeni-duzenlemeye-gidiliyor-bosanmis-es-ayrimi-kalkiyor,956433" target="_blank" rel="noopener"> 4. Yargı Paketi’nde çalışmalar son aşamada: Vergi cezalarında yeni düzenlemeye gidiliyor; boşanmış eş ayrımı kalkıyor</a></strong></p>\n</body>\n</html>