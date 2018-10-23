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AKP, 4 partinin desteklediği fındık önergesinin gündeme alınması kabul etmedi

Önergeye, CHP, MHP, HDP ve İyi Partili milletvekilleri destek verdi

23 Ekim 2018 20:34

Hülya Karabağlı

TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta sayısal yetersizlik nedeniyle fındık araştırma önergesinin oylamasında çuvallayan muhalefet aynı girişim için bugünkü oturumda yeniden ittifak yaptı.

İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve arkadaşları tarafından ‘fındık üreticilerinin yaşadığı sorunların detaylı olarak incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla’ sunulan Meclis araştırma önergesinin gündeme alınması, AKP oylarıyla reddedildi. CHP,  MHP, HDP ve İYİ Partili milletvekillerinin önergeye desteği yeterli olmadı. 

Fındıkla ilgili bir çalışma yaptıklarını, ortak bir önerge ile araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini dile getiren AKP’lilerin de yeni bir önergeyi Genel Kurul’a getirilmesi bekleniyor

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