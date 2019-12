AKP, 23 milyonu bağışlarla toplayacak

Anayasa Mahkemesi’nin Hazine yardımını kesme kararı alması üzerine AKP bağış kampanyası başlattı. İlk bağış, 40 bin YTL ile Başbakan Erdoğan ve eşinden geldi.



AKP, Anayasa Mahkemesi’nin 22.8 milyon YTL’lik cezasını bağış kampanyasıyla toplama kararı aldı. Bağış kampanyası önceki akşam yapılan AKP MYK toplantısında gündeme geldi. İdari ve Mali İşler Başkanı Bülent Gedikli, mahkemenin gerekçeli kararının yayınlamasından sonra cezanın ödenmesinin gündeme geleceğini belirtti. Gedikli, Erdoğan’ın talimat vermesi halinde, teşkilatlara bağış kampanyasını duyurabileceklerini söyledi.



Erdoğan ve eşi 40 bin YTL verdi



Başbakan, bağış kampanyasının başlatılmasını ve gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi. Kampanyaya ilk bağışı da Erdoğan yaptı. Başbakan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın kampanyaya 20’er bin YTL olmak üzere toplam 40 bin YTL ile katkı vereceğini açıkladı. AKP, önümüzdeki günlerde teşkilatlara duyurular yaparak, kampanyayı başlatacak. Bir MYK üyesi, “16.5 milyon seçmen bize oy verdi. Kişi başı 1 YTL verilse 16.5 milyon YTL eder. Para toplanması sorun olmaz” bilgisini verdi.



Anayasa Mahkemesi AKP hakkında açılan kapatma davasını 30 Temmuz’da karara bağladı. Mahkeme, kapatma yerine partinin hazine yardımından yarı yarıya yoksun bırakılmasına karar verdi. Her yıl bütçe gelirinin beş binde ikisi, Hazine yardımı olarak seçim barajını aşan partilere, aldıkları oy sayısına göre bölüştürülüyor. AKP, 2008 bütçesinden Hazine yardımı olarak 45,6 milyon YTL aldı ve Ocak ayında bu para parti hesabına aktarıldı. Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla, AKP’nin bu yardımın 22,8 milyon YTL’lik bölümünü Hazine’ye iade etmesi gerekiyor.



ÜST SINIR 20 BİN YTL



SİYASİ Partiler Yasası’na göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarında yeralan hükümlere uymak koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabilecekler. Yasa, meslek kuruluşları, sendikalar, vakıf ve kooperatifler, dernekler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin aynı yıl içerisinde 2 milyar liradan fazla kıymette ayni veya nakdi bağışta bulunmasını veya yayınları kullandırmasını yasaklıyor. Ancak yasadaki sınır, her yıl yeniden değerleme oranıyla artırıma tabi tutulduğu için 2008 yılı itibariyle üst sınır 20 bin YTL’ye çıkıyor.



ÖZCAN’NDAN GENÇLEŞME OPERASYONU



Başbakan Erdoğan, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan’ı kabul etti. Başbakanlık Merkez Bina’daki kabul yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken YÖK Başkanı Özcan çıkışta soruları yanıtlamadan Başbakanlık’tan ayrıldı. YÖK Başkanı seçildiğinde bıyıklı olan Özcan’ın bıyığını kestiği görüldü.