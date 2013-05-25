AKP 2014'teki seçimlere hazırlanıyor; kabine değişecek, Cemil Çiçek kalacak

2014 yılında yerel, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile referandum yapılması planlanırken, AKP Hükümeti’nin de süreci düşünerek 2013’ün yaz aylarında kabine değişikliğine gidebileceği iddia edildi. Cemil Çiçek’in TBMM Başkanlığı’na 2 yıl daha devam etmesi bekleniyor.

2014’te yaşanacak gelişmeler ve yapılacak seçimlerin rotası yaz aylarında çizilecek. 2014 sandık, 2013 yazı ise tercih yılı olacak. İktidar ve muhalefet, yeni anayasa ve çözüm süreci yol haritalarını ortaya koyacak. Meclis kadroları, belediye başkan adayı hatta kabine tercihleri şekillenecek.

Ömer Şahin’in Radikal’deki haberine göre, Temmuz başında hükümet ve Meclis’i revizyon heyecanı bekliyor. Meclis’te 50’ye yakın kırmızı plaka için seçim yapılacak.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM başkanvekilleriyle TBMM komisyon başkanlıkları, 4 siyasi partinin grup başkanvekilliği için seçim olacak. Meclis Başkanlığı yarışında heyecan beklenmiyor.

AKP, “Cemil Abi”yle yola devam eğiliminde. İki yıl daha Cemil Çiçek’in TBMM Başkanlığı yapması neredeyse kesinleşti. Meclis’in vitrinindeki diğer koltuklar için heyecan dorukta. Özellikle iç tartışmanın yaşandığı CHP ’de grup başkanvekilliği seçimi ‘ulusalcı-yenilikçi’ rekabetine sahne olabilir.

Meclis’teki değişimlerle eşzamanlı bir kabine revizyonu da gündemde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mart ayındaki yerel seçimleri düşünerek dar kapsamlı bir değişime gidebilir.

İsmi büyükşehirler için geçen bazı bakanların bu değişimle kenara alınabileceği söyleniyor. Erdoğan’ın bu adımı belki de 2014’teki kritik seçimler öncesi son hamlesi olacak. Son kabine revizyonu 10 ay önce yapılmıştı.

AKP’de başka siyasi partilerin elinde olan İzmir, Eskişehir, Edirne, Adana, Antalya gibi illerin adaylarını erken açıklama eğilimi de gözleniyor. Adayların belirlenmesinde bir süre önce başlatılan kapsamlı araştırma sonuçları etkili olacak. Temmuz ayına kadar bitecek olan araştırma ile 81 il ve büyük ilçe belediye başkanlarının performansı ölçülüyor. Ayrıca, “Kimleri aday olarak görmek istersiniz” sorusuna cevap aranıyor.

Yeni formül 3+8+8

Başbakan Erdoğan, 2014 yılında 3 sandığın gündeme gelebileceğini söylemiş, AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik de bunu ‘3-8-11’ yani martta yerel seçim, ağustosta Cumhurbaşkanlığı ve kasımda referandum olarak formüle etmişti. AKP kulislerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumun birleştirilebileceği de konuşulmaya başlandı. Böyle olursa ağustos ayında hem Köşk için hem de yeni anayasa için aynı anda sandığa gidilecek.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Türk Görüş Farkı programında bu ihtimali gündeme getirdi ve “Bir yanda seçim yapacağız bir yanda anayasa oylaması. Bunlar çok zor şeyler. Referandum muhtemelen 2014 içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra olabilir. Ama işler iyi gitti, o tarihe yetişti; ikisi de birlikte olabilir. Ne güzel ekonomik davranmış oluruz” dedi.

Başkanlık, 2014 sonrasına

AKP, yeni anayasa projesini revize etmeye hazır. Kendi seçmen tabanının önemli bir bölümünün bile sıcak bakmadığı başkanlık sisteminde ısrar edilmeyecek. Bunun yerine partili cumhurbaşkanı modeli ilk tercih olarak görülüyor.

AKP’nin kafasındaki model cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanlığını sürdürmesine imkân sağlıyor. Başbakan Erdoğan’ın ağustos ayında cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda icra gücünü pekiştirecek düzenlemelerin referandum paketine girmesi ya da ayrı bir paket olarak Meclis’e sunulması hedefleniyor. Böylece, seçilmiş cumhurbaşkanı ile başbakan arasında doğabilecek olası krizlerin önü kesilecek.

Meclis ek mesai yapacak

Siyasetin değişmeyen gündemi yeni anayasa ve çözüm süreci. TBMM Uzlaşma Komisyonu, son kez 30 Haziran’a kadar mutabakat arayacak olsa da 4 partinin uzlaşma olasılığı zayıf görülüyor. 21 Mart ile start verilen ‘Çözüm Süreci’nde PKK ’lıların sınır dışına çıkışları haziran ayında tamamlaması bekleniyor. AKP siyasetteki bu hareketliliği ve biriken yasal düzenlemeleri göz önüne alarak 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken Meclis’e fazla mesai yaptırmak istiyor. TBMM’nin Ramazan’ın 15 gününü de kapsayacak şekilde temmuz sonuna kadar çalışabileceği söyleniyor.