AKP 18 il belediye başkan adayını daha açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği bir toplantıyla bazı belediye başkan adaylarını daha açıkladı.

Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanlarının kırılıp, küsmemelerini isteyen Erdoğan, gücenip, istifa etmenin dava arkadaşlığına yakışmadığını söyledi. Erdoğan, "Yeniden aday gösterilmeyince istifa edenlerin derdi demek ki dava arkadaşı olmak değil, AKP’nin bu mücadelesinde bu saflarında yer almak değil, sadece bir koltuğu kapmakmış" dedi.



Durak neden yeniden aday gösterilmedi?



Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın neden yeniden aday gösterilmediğini de şöyle açıkladı:

"Adana’da şu anda belediye başkanı arkadaşımız bana, 'Ben son bir dönem sizlerle çalışmak istiyorum, bana bu fırsatı verin' demişti. Ben de kendilerine peki demiştim. Son bir dönemi tamamladık ki, bu defa yeni bir aday adaylığı süreci için konuşmalar başladı.

Kendisini davet edip konuştum. Dedim bak biz seninle böyle konuşmuştuk. Biz sizinle ne konuştuysak o noktadayız. Çünkü sizinle yola devam edemeyeceğiz dedim.

Ama işte maalesef, ömrü neredeyse belediye başkanlığında geçecek ve hala bırakmıyor, bu nasıl bir hırs."



Erdoğan, daha sonra bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte o isimler:



Adana (Büyükşehir): Mehmet Ali Bilici



Amasya: Cafer Özdemir



Bingöl: Serdar Atalay



Bitlis: Fehmi Alaydın



Çankırı: İrfan Dinç



Erzincan: Yüksel Çakır



Isparta: Hasan Balaman



Karaman: Kamil Uğurlu



Kars: Nevzat Bozkuş



Kastamonu: Mustafa Gökhan Gülşen



Kırşehir: Yaşar Bahçeci



Malatya: Ahmet Çakır



Osmaniye: Suat Önal



Şanlıurfa: Mehmet Oymak



Trabzon (Büyükşehir): Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu



Yalova: Barbaros Bilicioğlu



Zonguldak: Secaattin Gonca



Hakkari: Şükrü Çallı