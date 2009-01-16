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Politika

AKP 18 il belediye başkan adayını daha açıkladı

Erdoğan, Adana ve Trabzon büyükşehir ile 16 il belediye başkan adaylarını açıkladı

16 Ocak 2009 02:00

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği bir toplantıyla bazı belediye başkan adaylarını daha açıkladı. 
Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanlarının kırılıp, küsmemelerini isteyen Erdoğan, gücenip, istifa etmenin dava arkadaşlığına yakışmadığını söyledi. Erdoğan, "Yeniden aday gösterilmeyince istifa edenlerin derdi demek ki dava arkadaşı olmak değil, AKP’nin bu mücadelesinde bu saflarında yer almak değil, sadece bir koltuğu kapmakmış" dedi. 
 
Durak neden yeniden aday gösterilmedi?

Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın neden yeniden aday gösterilmediğini de şöyle açıkladı:
"Adana’da şu anda belediye başkanı arkadaşımız bana, 'Ben son bir dönem sizlerle çalışmak istiyorum, bana bu fırsatı verin' demişti. Ben de kendilerine peki demiştim. Son bir dönemi tamamladık ki, bu defa yeni bir aday adaylığı süreci için konuşmalar başladı. 
Kendisini davet edip konuştum. Dedim bak biz seninle böyle konuşmuştuk. Biz sizinle ne konuştuysak o noktadayız. Çünkü sizinle yola devam edemeyeceğiz dedim. 
Ama işte maalesef, ömrü neredeyse belediye başkanlığında geçecek ve hala bırakmıyor, bu nasıl bir hırs."

Erdoğan, daha sonra bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte o isimler:

Adana (Büyükşehir): Mehmet Ali Bilici
 
Amasya: Cafer Özdemir 

Bingöl: Serdar Atalay 

Bitlis: Fehmi Alaydın 

Çankırı: İrfan Dinç 

Erzincan: Yüksel Çakır 

Isparta: Hasan Balaman

Karaman: Kamil Uğurlu
 
Kars: Nevzat Bozkuş

Kastamonu: Mustafa Gökhan Gülşen 

Kırşehir: Yaşar Bahçeci 

Malatya: Ahmet Çakır 

Osmaniye: Suat Önal 

Şanlıurfa: Mehmet Oymak 

Trabzon (Büyükşehir): Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 

Yalova: Barbaros Bilicioğlu 

Zonguldak: Secaattin Gonca
 
Hakkari: Şükrü Çallı

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