AKP, 15. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

AKP'nin kuruluşunun 15'inci yılında Genel Merkez'de sade bir etkinlik düzenlenecek. AKP'nin 15'inci yıldönümü bugün Genel Merkez'de 15 Temmuz Şehitleri'nin anısına sade bir törenle kutlanacak.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların anısına, bu yıl kutlama programı düzenlenmedi. AKP Genel Merkezii'nde saat 17.00'de açık havada bir etkinlik düzenlenecek. Etkinliğe, Cumhurbakanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aralarında bulunduğu 5 bini aşkın kişi davet edildi.

Törende 2001'de kurulan AKP'nin 15 yıllık hikayesini anlatan bir film gösterilecek. Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yazılı mesaj göndermesi ya da telekonferansla katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.





Hazırlıklar tamamlandı

AKP'nin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gerçekleştireceği konuşma için genel merkez önünde bir platform oluşturuldu.

14 Ağustos 2001'de Türk siyasi hayatında yerini alan AKP, 15. kuruluş yıl dönümünü, 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına saygı çerçevesinde sade bir törenle kutlayacak.

Bu kapsamda, bu akşam düzenlenecek etkinlik için hazırlıklar devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım'ın hitabı için genel merkez önünde bir platform oluşturuldu.

Partililerin ve vatandaşların bulunacağı alana dev ekranlar yerleştirilirken, AKP çevresindeki sokaklar da parti bayraklarıyla süslendi.

AKP Genel Merkez binasına Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk, partinin kurucu lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı büyük boy posterleri asıldı.

Konuşma yapılacak alanda basın mensupları için ayrı bir platform hazırlandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında, genel merkez çevresinde alınan önlemler de dikkati çekti. Bu çerçevede akşam saatlerinde Başbakan Yıldırım'ın konuşmasını yapacağı alana vatandaşlar, oluşturulan arama noktalarından girecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinlik için 2 bin polis görevlendirdi.

AKP Genel Merkezi'ne çıkan Yaşam Caddesi ile Söğütözü Caddesi, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatıldı.

Başbakan Yıldırım'ın saat 17.00'de, AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirileceği konuşma öncesinde etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.