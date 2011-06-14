AKP 12 ilde tulum çıkardı

T24

Bakan kaydırması sonuç verdi

Hakkâri’de oylar düştü

Tüm Ankara’da oyunu yükseltti

Belediyeleri alan partileri geçti

CHP Yenimahalle’de birinci

Yeni ilçe “AKP” dedi

İstanbul’da oyunu artıran AKP’nin, Türkiye genelinde ise 5 milyon oyunu artırması dikkati çekti. AKP, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’nin de içinde bulunduğu 67 ilde birinci parti çıktı. AKP’nin milletvekili çıramadığı il sayısı da 3’e çıktı. Daha önceki seçimlerde sadece Tunceli’de milletvekili çıkaramayan AKP, bu illere şimdi Hakkâri ve Iğdır’ı da eklemiş oldu. Erdoğan’ın miting yapmadığı Tunceli’de oyunu yüzde 3 artırması da dikkat çekti.Milliyet'ten Abdullah Karakuş imzalı habere göre, Trabzonspor’un şampiyonluğu kaybetmesinin ardından ilde tepki alan Erdoğan, Trabzon’da da partisini sandıktan birinci parti çıkarmayı başardı. Erdoğan’ın CHP’yi desteklemekle suçladığı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketi Isparta’da da AKP birinci oldu.AKP, sıkıntı yaşadığı başta İzmir, Antalya ve Mersin olmak üzere sahil illerinde oylarını bakan kaydırma yöntemi ile artırdı. İktidar partisi, yerel seçimlerde büyükşehir belediyesini kaybettiği Antalya’da oyunu artırarak CHP’den rövanşı aldı.2007 genel seçiminde bu ilde yüzde 34 oy alan AKP, bu oranı bu seçimde birinci parti olarak geçti. Erdoğan, Antalya’ya Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ü kaydırmıştı. AKP İzmir’de ikinci parti olsa da oylarını artırdı.Erdoğan, İzmir‘de oyların artması için Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı İzmir’den aday göstermişti. AKP, bir diğer sahil kenti olan Aydın’da ise oyunu artırmasına rağmen 2007 genel seçimindeki birinciliğini CHP’ye kaptırdı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın kaydırıldığı Mersin’de ise AKP oylarını artırdı. AKP, Muğla da ikinci parti olmasına rağmen oylarını artırdı. Çanakkale ve Balıkesir’de de oy artışı sağladı.AKP; Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri, Mardin, Van ve Batman da ise oyları düşürdü. Bu illerde BDP’nin desteklediği bağımsız adaylar yüksek oy aldı. Bursa Milletvekili olan Devlet Bakanı Faruk Çelik’in aday gösterildiği Şanlıurfa’da ise AKP oyunu artırarak birinci parti oldu. Gaziantep Milletvekili olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kaydırıldığı Batman’da AKP oylarında düşüş yaşandı.Ankara’dan 17 milletvekili çıkaran AKP, Çankaya ve Yenimahalle dışındaki tüm ilçelerde birinci oldu.Milliyet'ten Ömür Ünver imzalı habere göre, 2007 seçimindeki oy oranlarına göre Ankara’nın hiçbir ilçesinde oylarını düşürmeyen AKP, başta belediye başkanını transfer ettiği Beypazarı olmak üzere Evren, Çamlıdere ve Nallıhan’da ciddi miktarda oy artışı sağladı. Ankara’nın 25 ilçesinden 23’ünde ilk sırada yer alan AKP’nin ardından CHP yalnızca 2 ilçede birinci sırada yer aldı. CHP, kalesi olan Çankaya’da oylarını artırırken 2007’de geçildiği, 2009 seçiminde belediyeyi kazandığı Yenimahalle’de yeniden AKP’nin önünde yer almayı başardı. MHP ise hiçbir ilçede birinci parti olamadı.AKP, CHP’ye geçildiği Çankaya’da oylarını 2007 seçimlerine göre yüzde 1, 2009 yerel seçimlerine göre de yaklaşık yüzde 4 oranında artırdı. Yenimahalle’de de 2007’ye göre yüzde 1’in altında da olsa artış sağlayan AKP, 2009 yerel seçimlerine göre oylarını yaklaşık yüzde 5 yükseltti. AKP’nin en çok oy aldığı ilçe yüzde 76.11 ile Akyurt olurken, iktidar partisi en az oyu yüzde 25.71 ile CHP’nin kalesi Çankaya’da aldı. Evren’de yüzde 14 artış sağlayan AKP, oylarını Çamlıdere’de yüzde 13, Nallıhan’da da yüzde 11 oranında yükseltti.AKP, MHP’li belediye başkanlarının bulunduğu Gölbaşı, Nallıhan, Etimesgut, Kızılcahamam, Evren, Bala ile CHP’li belediye başkanının bulunduğu Kalecik ve Ayaş’ta da birinci parti oldu. Böylece 2009 seçimindeki bütün yaralarını da sarmış oldu. Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp, seçimlerden kısa bir süre önce “daha fazla hizmet verebilmek için” MHP’den istifa ederek AKP’ye geçmişti. Bu durum başta Beypazarı ilçe örgütü olmak üzere MHP’lilerin büyük tepkisine neden olmuş, Özalp “istenmeyen adam” ilan edilmişti. Ancak AKP’ye geçenin sadece Özalp olmadığı, seçmenin de AKP’ye kaydığı 12 Haziran seçim sonuçlarından anlaşıldı.2007 seçimlerinde Beypazarı’ndaki oyların yüzde 28’ni alan MHP’nin oy oranı son seçimde yüzde 21.07’ye düştü. AKP ise 2007’de yüzde 53 olan oy oranını yüzde 61.12’ye yükseltti. Böylece 2009’da gerisinde kaldığı MHP’yi açık ara geçmeyi başardı.CHP ise Ankara’nın ilçelerinde 2007 seçimine göre farklı bir görüntü sergiledi. Kalesi olan Çankaya’da 2007’deki yüzde 48 olan oy oranını yüzde 55.22’ye yükseltmeyi başaran CHP, Yenimahalle’de de oy oranını yüzde 36’dan yüzde 41.15 çıkardı ve ilçedeki birinci parti konumunu sürdürdü. 2007’de Yenimahalle’de AKP’ye geçilen CHP, 2009’da bu belediyeyi geri almayı başarmıştı. CHP, 2007 seçimlerine göre oylarını yüzde 50’ye yakın artırdığı ilçeler ise Bala, Nallıhan, Şereflikoçhisar ve Beypazarı oldu. 2007’de Bala’daki oyların sadece yüzde 8’ini alan CHP bu seçimde oranı yüzde 14.9’a, yüzde 16 oy aldığı Nallıhan’da yüzde 23.46’ya, yüzde 12 aldığı Şereflikoçhisar’da yüzde 19.63’e ve yüzde 7 aldığı Beypazarı’nda yüzde 11.93’e yükseltti. MHP ise Ankara genelinde milletvekili sayısını korumakla yetindi. Şereflikoçhisar, Beypazarı ve Nallıhan’da oy kaybeden MHP’nin oy oranları diğer ilçelerde de 2007 seçimlerine göre ya yüzde 1-2 arttı ya da düştü.2007 seçimlerinden sonra ilçe olan ve muhafazakar yapısı ile bilinen Pursaklar’da seçim sonuçları AKP’nin yüzünü güldürdü. İlçede kullanılan oyların yüzde 74.93’ünü AKP, yüzde 11.26’sını MHP, yüzde 8.49’unu ise CHP aldı. Bu sonuçla Pursaklar, Akyurt’un ardından AKP’nin en yüksek oy oranını aldığı ikinci ilçe oldu.