AKP - DP kavgası: 18 yaralı

Iğdır'da AKP ve Demokrat Parti (DP) üyeleri arasında çıkan sopalı kavgada 18 kişi hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan DP ve AKP ilçe seçim bürolarındaki partililer arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki gruptan 18 kişi, aldıkları sopa darbeleriyle çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.



Yaralılardan 12'si Aralık Devlet Hastanesi, diğerleri Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kavganın ardından güvenlik güçleri, ilçede yoğun önlem aldı.



Olayın ardından Aralık ilçesine giden AKP Iğdır İl Başkanı Abdulcabbar Baştemur, ilçede istenmeyen bir olay yaşandığını ifade ederek, "Gençler arasında kavga çıkmış. İlçeye geldik, konuyu araştırıyoruz. Biz herkese birlik ve beraberlik tavsiyesinde bulunduk" diye konuştu.

