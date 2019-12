Akon, 21 Mayıs'ta İstanbul'da

T24-

Maçka Küçükçiftlik Park’ta sahne alacak sanatçı, dünyanın en önemli erkek R&B starı olarak biliniyor ve 50 Cent, Eminem, David Guetta, Michael Jackson, Lady Gaga ve Madonna’yla yaptığı ortak çalışmalarıyla tanınıyor.Akon'un öncesinde sahne alacak olan Doa, coşkuyu alevleyecek isim olacak. Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Doa, daha önce de İstanbulluları coşturmuştu.



AKON kimdir?





2004 yılında çıkan ilk albüm Trouble'dan çıkan single "Locked Up" Amerika listelerinde 10 numara, İngiltere listelerinde de 5 numara olmayı başardı. Bir diğer single'ı "Ghetto" Notorious B.I.G. ve 2Pac gibi sanatçılarca mixlenerek radyolarda hit olurken, 2005 yılında çıkan "Lonely" single’ı İngiltere, Avusturalya ve Almanya’da da 1 numara oldu. 2005 yılının nisan ayında Trouble albümü de İngiltere listelerinde 1 numara oldu. Pot of Gold ve Belly Dancer (Bananza) şarkılarına klip çekti. Sonrasında kendi şirketi Konvict Muzik Prodüksiyon'u açtı.





2006 Kasım ayında 2. albümü Konvicted'ı yayınlayan olan Akon’un, ilk single’ı Eminem ile ortak çalışması "Smack That" oldu. Snoop Dogg ile yaptığı I Wanna Love You Amerika listelerinde 1 numara oldu. Sonrasında Don't Matter, Sorry, Blame It on Me ve T-Pain ile olan ortak çalışması I Can't Wait şarkılarının kliplerini yayınladı. 2007 yılında yayınlanan ve 50 Cent ile bir araya gelen Akon I'll Still Kill ile İngilterede 2 Abd de ise 3 numara olmuştur. Konvict Muzik'den çıkan Konvicted albümünü satışlarının yüksek olmuştur.





Akon dünya genelinde birçok sanatçıyla düet yapmıştır. Yaptığı başarılı çalışmlardan dolayı düetlerin aranılan ismidir. Akon 2008 yılında yaptığı düetlerle gündeme gelmiştir. Colby O'Donis'le yaptığı What You Got şarkısı bilboard listesinde 11. sıradadır. DJ Khaled, Lil' Wayne, Rick Ross, T.I. gibi isimlerle yaptığı düet We Takin' Over ABD İngiltere Almanya ve Türkiyede 1 numara olmayı başarmıştır.Yaptığı bir diğer düet ise Shaggy ile yaptığı What's Love şarkısıdır. Bu şarkıyla İngiltere İtalya da 4 Abd'de ise 9 numara olmuştu.2008'de Freedom isimli bir albüm çıkarmıştır. Albümün adı önce Acquitted olarak belirtilmişti. Ancak sonra Freedom olarak değiştirildi. Bu albümde yer alması beklenen parçalardan biri olan “Hold My Hand” adlı şarkıda çocukluğunun idolü Michael Jackson ile düet yaptı. Fakat şarkı internete sızınca albüme koyulmadı. Albümün ilk teklisi Right Now (Na Na Na)'dır. Daha sonra Lil' Wayne ve Young Jeezy ile ortak I'm So Paid gelmiştir.Bunları kendi müzik şirketine bağlı Kardinal Offishall ve Colby O'Donis ile yaptığı Beautiful çalışması ve We Don't Care izlemiştir.





Akon, küçüklüğünden bu yana bir Michael Jackson hayranıdır. Bir zamanlar hayalini bile kuramayacağı sanatçı ile yaptığı düet anının hayatındaki o ana kadar yaşadığı en önemli an olduğunu söyledi. Akon heyecanla verdiği açıklamada “Bu benim hayallerimin gerçek olduğu andı. İnanın hayatta başarmak istediğim şeyleri madde madde yazmıştım ve Micheal ile düet yapmak her zaman listenin en başında yer alıyordu. Hatta bir gün bu hayalim gerçekleşirse emekli olma zamanım gelmiştir diye yazmıştım. Ancak Michael Jackson hayalim tahminimden 10 sene evvel gerçekleşti, dolayısıyla bende emeklilik planlarımı biraz ertelemek durumunda kalıyorum” şeklinde konuştu. 2009 yazında DJ David Guetta'nın Sexy Bitch ( Sexy Chick ) şarkısını da seslendirmiş ve çok ses getirmiştir. Akon 2010 FIFA Dünya Kupası nın resmi şarkısını hazırlayacaktır. Ayrıca turnuvanın resmi sanatçısıdır. Lady Gaga,Leona Lewis ile çalışmalar yapmıştır. Akon, Türk bir firmayla da kendi adını taşıyan giyim markasının üretilmesi için anlaşmıştır. Markanın adı Aliaune' dir.Akon 2010 yılında çıkaracağı Stadium Music adlı albümünde FIFA World Cup ' ın resmi şarkısına da yer verecektir.



