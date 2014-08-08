İstanbul'da şiddetli yağmur

İstanbul'u dün etkisi altına alan fırtına ve yağışlı havaya ilişkin bugün de bir uyarı yapıldı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre saat 14:00'te gelmesi beklenen yağışlı hava, bir saat öncesinden İstanbul'da etkili olmaya başladı.

İstanbul'da beklenen yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatı (Terkos, Çatalca) kesimlerinde etkili olan yağışlı havanın öğleden sonra 14:00-18:00 saatleri arasında Sarıyer, Beykoz, Sultangazi, Eyüp, Şişli ve Gaziosmanpaşa ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Park Bahçeler, Atık Yönetimi Müdürlü ekipleri 3.150 personel, 1.221 araç görev muhtemel su baskınlarına karşı hazır bekletiliyor."