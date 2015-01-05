AKOM saat verdi; kar yağışı ne zaman geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroloji biriminin tahminlerine göre İstanbul bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek. İstanbul'daki kar yağışının bugün saat 16.00 ile 17.00 arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen çok soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek Türkiye genelinde kar yağışı ve don bekleniyor. Marmara ve Ege’de gece sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düşecek.

Son tahminlere göre, hafta içinde Bursa ve Balıkesir’de gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 10, Çanakkale’de 5, Yalova’da 4 ve İstanbul’da 2 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İzmir’de gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, Manisa’da 6 ve Aydın’da ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sıcaklık eksi değerlere düşecek.

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Başkentte kar yağışı, kentin yüksek yerlerinde etkili oluyor.



Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Dikmen, Şentepe ve Keçiören gibi kentin yüksek yerleri beyaza büründü.



Büyükşehir belediyesi ekipleri, aralıklarla devam eden kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yürüttü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ankara'da kar yağışı gün boyu ve yarın aralıklarla devam edecek.

BOLU DAĞI'NDA GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE DÜŞTÜ

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Yağış, özellikle D-100 karayolunun Heyelan, Bakacak, Karanlıkdere, TEM otoyolunun viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili oluyor.



Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yaptığı güzergahlarda, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

KÜTAHYA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Kütahya il merkezi ile Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.