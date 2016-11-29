AKOM İstanbulluları uyardı: Sulu kar, dolu, şiddetli soğuk!..

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağmur halen devam ediyor. Yetkililer trafiğe çıkan İstanbulluları aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. İstanbul'da yoğun bir trafik beklenirken yetkililer de vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi. Bugün kentte şiddetli soğuk olacağını duyuran AKOM gece saatlerinde sulu kar beklendiğini açıkladı. Gün içinde dolu da bekleniyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağmur devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre İstanbul'da etkili olan yağışlar bugün sabah saatlerinde de devam edecek. Gece boyu devam eden yağışlar nedeniyle bir çok ilde çok sayıda ev ve işlerini su bastı. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınındaki alt geçidi su bastı. Otogara girişine giden araçların da kullandığı alt geçit kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan alt geçide doğru gelen araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.

Özellikle trafiğe çıkacak olan vatandaşları uyaran yetkililer yollardaki su birikintilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek kesinlikle hız yapmamaları konusunda uyarıyor. İstanbul'da yoğun bir trafik beklenirken, yetkililer de vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

Bazı İDO seferleri iptal

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 7.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi. Hava şartları nedeniyle ayrıca 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

AKOM İstanbul'u uyardı

AKOM, İstanbul'da gece sulu kar beklendiğini açıkladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'daki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddetli soğuk hava bugün iyice kendini hissettirecek. Bugün yağmur ara ara dolu şekilde yağacak. Gece sulu kar bekleniyor" denildi.