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Yaşam

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

12 Ekim 2020 16:41

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12.00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15.00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor."

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