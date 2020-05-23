AKOM'dan İstanbul'a bayramda yağış uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü dışında İstanbul'da bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın birinci gününde havanın güneşli, ikinci ve üçüncü günlerinde bulutlanmanın artması ve beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun özellikle batı ve kuzey bölgelerinde görülen soğuk ve yağışlı havanın gelecek hafta ortalarına (Perşembe) kadar etkili olması öngörülürken, sıcaklığın 18-21 derece aralığında, mevsim normalleri ile 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sağanak bekleniyor

Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de yarından itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.