AKM'yi Sabancı Vakfı restore edecek

T24 - 2008 yılından bu yana kapalı olan ve 'yıkıldı yıkılacak' söylentileri nedeniyle geleceği belirsiz kalan AKM'nin eski günlerine dönmesi için düğmeye basıldı. Tarihi miras Atatürk Kültür Merkezi için Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın çabaları nihayet sonuç verdi.

Akşam gazetesinin haberine göre merkezin restore edilmesine yönelik aranan sponsor bulundu. AKM'yi üstlendiği sosyal sorumluluklarla Türkiye'ye birçok değer kazandıran Sabancı Vakfı aslı uygun olarak restore edecek. Bu konudaki anlaşma dün akşam sağlandı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bugün AKM'nin hayata dönüş projesine imza atacak.

Tarihi bina, böylece yeniden kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.