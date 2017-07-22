AKM’nin yıkılması için ilk adım!

Cumhuriyet dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan 70 yıllık Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 2008 yılında kapatılarak kaderine terk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de haziran ayında dikkat çekici bir tahsis kararı alarak AKM’nin yıkımına ilişkin ilk adımı attı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, önce onarılması gündeme gelen AKM'ye 9 yıldır çivi dahi çakılmayarak adeta çürümeye bırakıldı. Tarihi kültür merkezinin yıkılması sık sık gündeme geldi. En son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 12 Haziran 2017'de sanatçılarla buluştuğu iftar programında “AKM'nin yıkılıp yerine yeni ve ihtişamlı bir opera binası yapılacağını” açıkladı.

Bedelsiz verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de haziran ayında dikkat çekici bir tahsis kararı alarak AKM'nin yıkımına ilişkin ilk adımı attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Taksim Gümüşsuyu'ndaki AKM'yi çevreleyen 4 parselden oluşan 20 bin metrekarelik arazi 2 yıl süre ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz olarak tahsis edildi. Tahsis edilen arazi üzerinde AKM Müdürlüğü ve otoparkı bulunuyor. Parseller imar planında “park ve yaya yolu” olarak işaretlenmiş durumda. 1940'lı yıllardan beri mülkiyeti İBB'ye ait olan parseller günümüzde otopark olarak kullanılıyor.

2 yılda bitirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hukuk Komisyonu üyelerine söz konusu tahsisin “inşaat işlemleri sırasında gerekli olacağı” için yapıldığını açıkladı. Yıkım işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine yapılacak yeni opera binasının da 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Alınan karar ile yıkım ve inşaat sırasında kullanılabilmesi için de Atatürk Kültür Merkezi'ni çevreleyen parseller Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmiş oldu.