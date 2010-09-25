-AKMERKEZ'E LONDRA'DAN ÖDÜL LONDRA (A.A) - 25.09.2010 - İstanbul'daki Akmerkez alışveriş ve yaşam merkezi, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında, "5 Yıldızlı İç Tasarım" ödülüne layık görüldü. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sheraton Park Lane Otel'de düzenlenen ödül törenine, Akmerkez Genel Müdürü Zeynep Akdilli Oral, Akmerkez'in iç tasarımını yenileyen "Concept-i" adlı uluslararası firmanın Genel Müdürü Geoff Morrison, Akmerkez Marka Müdürü Nur Ziyaoğlu Aytekin, Tekfen Gayrimenkul Grup Başkanı Mehmet Erktin, Akmerkez'in mimarı Nazan Ayasgil ve Akmerkez Teknik Müdürü İbrahim Elmas katıldı. Akmerkez Genel Müdürü Oral, ödülün Akmerkez'in iç mekanının yenilenmesi gibi zor bir dönemin ardından kendileri için son derece anlamlı ve motive edici olduğunu söyledi. Oral, "Projemiz çok güzeldi. Yönetim kurulumuz bu projeye inanmıştı ve bu güzel projeyi hayata geçirdik. Sonuçta da böyle güzel bir ödülle taçlandırıldık" dedi. 2010 yılının Türkiye için önemli bir yıl olduğunu, İstanbul'un kültür başkenti seçildiğini vurgulayan Oral, "Biz bu ödülü İstanbul'a ve ülkemize de adıyoruz. Nice ödüller almayı diliyoruz. Projemiz tümüyle tamamlandığında başka organizasyonlara da başvurmak ve ödüller almak niyetindeyiz" diye konuştu. Akmerkez Genel Müdürü Oral, uzun vadeli hedefleri arasında Akmerkez'i İstanbul'un ilk 10 markası konumunda tutmanın yer aldığını ifade etti. Müşteri profiline en uygun markaları Akmerkez'de konumlandırmayı da amaçladıklarını belirten Oral, alışverişin kalbi olmaya devam etmek istediklerini söyledi. Akmerkez'in iç tasarımını yenileyen "Concept-i" adlı uluslararası firmanın Genel Müdürü Geoff Morrison da, böyle bir projede yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. "Harika bir tecrübeydi. Türkiye'yi seviyoruz, Türkiye'deki takımla çalışmayı seviyoruz" diyen Morrison, gelecekte de özellikle İstanbul'da projeler yapmayı sürmeyi istediklerini belirtti. Bu arada, birçok ülkeden çok sayıda uluslararası gayrimenkul firmasının katıldığı ödül töreninde, Akmerkez'in yanı sıra ödül alan başka Türk firmaları da oldu.