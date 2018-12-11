Akmerkez ortaklarından Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Aksa Akrilik, Ak Enerji gibi şirketleri de bünyesinde bulunduran Akkök Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Akmerkez'in ortaklarından 74 yaşındaki Ali Raif Dinçkök, hayatını kaybetti.

Ali Raif Dinçkök'ün uzun süredir kolon kanseri tedavisi gördüğü kamuoyuna yansımıştı. T24'ün aldığı bilgiye göre, Ali Raif Dinçkök'ün Akmerkez'deki rezidansında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akkök Holding tarafından yapılan açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun," ifadesi kullanıldı.



Bu arada Dinçkök'ün cenazesinin, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Ali Raif Dinçkök, 1987-1988 yıllarında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan kardeşi Ömer Dinçkök'le grup şirketlerinin yönetiminde anlaşmazlığa düşmüş ve iki kardeş çok sayıda davada karşı karşıya gelmişti.

Ali Raif Dinçkök kimdir?

1944 yılında İstanbul’da doğan Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamladı. 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve iş hayatına Akkök Holding’te başladı.

Akkök Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçkök, Akkök grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yaptı.

Forbes Zenginler Listesi’nde Tüekiye'nin 30'uncu zenginiydi

1,5 milyar dolar kişisel servetiyle Forbes Zenginler Listesi’nde Türkiye’nin 30’uncu zengini olarak yer alan Ali Raif Dinçkök son olarak Aksa Holding’in de yönetim kurulu başkanıydı.

Gayrimenkul ve enerji devi

Kimya, enerji, gayrimenkul, inşaat, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding bünyesinde şu şirketler yer alıyor:

-Akmerkez

-Akasya

-Akiş GYO

-Akbatı AVM

-Kidzania

-Aksa Akrilik

-Akenerji

-Sedaş

-Sakarya Elektrik Dağıtım

-Aksa Akrilik

-Papermoon (Akmerkez Lokantacılık)