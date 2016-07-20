AKM'de dev pankart: Şeytanın köpeği FETO, seni ve köpeklerini kendi tasmanızda asacağız!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan ‘meydanlarda nöbet’ eylemleri devam ediyor. Eylemlerin yoğunlaştığı merkezlerden birisi olan Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) “ŞEYTANIN KÖPEĞİ FETO SENİ ve SENİN KÖPEKLERİNİ KENDİ TASMANIZDA ASACAĞIZ ALLAH’IN (C.C) İZNİYLE DEMOKRASİ SANCAĞINI SEMALARDA DALGALANDIRACAĞIZ” yazısıyıla bir pankart asıldı. Pankartın altında “BU AZİZ MİLLETİN YİĞİTLERİ” yazıldı.

Erdoğan, darbe girişiminin ardından verdiği ilk mülakatta "ABD, Fethullah Gülen'i iade etmezse biz de ABD'ye istedikleri kişileri vermeyiz” demişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in iadesinin elektronik ortamla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Bu istek talebinde geçici olarak tutuklanmasını talep ettik" diye konuşmuştu. Daha sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklama ile bu talep doğrulanmış, Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama’nın da aynı konu üzerinde konuştuğu belirtilmişti.

Gülen'den ABD'ye 'iade talebini reddedin' çağrısı

Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD’li yetkililere Türkiye’den gelecek iade taleplerini reddetme çağrısında bulundu.

The Alliance for Shared Values’dan (AfSV) yapılan açıklamaya göre Gülen, “ABD hükümetine, suçluların iadesi sürecini politik kan davalarını gerçeğe dönüştürecek şekilde kullanma çabalarını reddetme çağrısında bulunuyorum” dedi.