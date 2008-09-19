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Yaşam

Akman'ın yeni şirketi ortaya çıktı

"3.5 yıldır hiçbir ticari faaliyetim yoktur" diyen Akman’ın, Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım şirketine ortak olduğu ortaya çıktı

19 Eylül 2008 03:00

Şirketin Zahid Akman’ın dışındaki diğer ortakları ise Deniz Feneri davasında Alman hakimin "Türkiye’deki baş sorumlular"dan biri olarak gösterdiği Kanal 7’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile Turgut Akman ve Hamide Ceylan. 

Hayat Yapı’ya, beş yıl önce kardeşi Turgut Akman’ın hisselerini devralarak ortak olan Zahid Akman’ın bu ortaklığının halen devam ettiğini, ticaret sicili kayıtları belgeliyor.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 8 Şubat 2008 tarihli nüshasında Hayat Yapı’nın aldığı bir karar yayımlandı. Kararda, Zahid Akman, Zekeriya Karaman, Hamide Ceylan ve Turgut Akman’ın imzaları resmen yer alıyor. 

Ticaret Sicili Gazetesi’nin 11 Aralık 2006 tarihli bir başka sayısında ise şirket ortaklarının 19 Ocak 2006’da aldığı hisse devirleri kararı tescil ettiriliyor.

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