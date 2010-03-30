Akman’ın parmak izi Almanya’ya yollandı

T24 - Ankara’dan ikinci Deniz Feneri e.V. davasını açmaya hazırlanan Almanya’ya gönderilen dosyalarda, Zahid Akman’ın Bilkent, Zekeriya Karaman’ın Sarıyer’deki evlerinde arama yapıldığı ve parmak izlerinin alındığı, 7 tanığın kayıp olduğu anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci Deniz Feneri e.V. davasını açmaya hazırlanan ve bu kapsamda Türkiye’den adli yardım talebinde bulunan Almanya Frankfurt Savcılığı’nın istemi üzerine başlattığı çalışmayı tamamladı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Harun Kodalak, 11 ayda bitirdiği çalışmayla ilgili bilgileri altı klasörde toplayarak, Almanya’ya gönderilmek üzere mühürlü koliyle Adalet Bakanlığı’na iletti. Kodalak’ın bilgilendirme yazısında yapılan çalışma şöyle anlatıldı:





Sicil kayıtları



- Zahid Akman, Sıddık Balıkçı, Bedrettin Bülent Bilgin, Mustafa Çelik, Ahmet Coşar, Orhan Durmaz, Firdevsi Ermiş, Gökhan Gürbüz, Mehmet Gürhan, Harun Kapuyoldaş, İsmail Karahan, Zekeriya Karaman, İzzet Kurum, Şahin Küsmüş, Feyyar Kutun, Hakkı Sadal, Ümit Yaşar Fincanoğlu, Mehmet Taşkan ve Ersan Yatar’ın nüfus kayıt örnekleri, ikamet adresleri, adli sicil kayıtları ve haklarında süren soruşturma evrak numaraları tespit edilerek dosyasına konulmuştur.



- Aytaç Gıda Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin geçmişteki ve şimdiki ortaklık listeleriyle, tam teşekküllü ticaret sicili kayıt örnekleri, şirket sorumluları listesi çıkarılarak dosyaya konulmuştur.





Şirketi bulamadık



- Birlik Tekstil firması ile ilgili olarak, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu ile yapılan yazışmada, bu adı taşıyan birden fazla şirket bulunduğu, fakat istinabe evrakında bildirilen “Telsiz Mahallesi 83. sokak numara 42/a” adresinde faaliyet yürüten bu isimle bir şirket bulunmadığı, bu nedenle şirketin ticaret sicili kayıt örneklerinin ve sorumlularının çıkarılamadığı tespit edilmiştir.





Emniyetten soruldu



- Alman ve Türk derneği hakkında mevcut bilgiler, dernekler ve Kanal 7 Yayın Kuruluşu arasında bağ olup olmadığı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne sorulmuş, cevabı dosyaya konulmuştur.

- 1999’dan beri para transferi ile ilgili ceza, dernekler ve vergi hukuku düzenlemeleri dosyaya konulmuştur.



- Alman Deniz Feneri e.V.’nin 2001’de Türk derneğinin hesabına havale ettiği bağış paralarını almasını yasakladığının doğru olup olmadığı İçişleri Bakanlığı’na sorulmuş, yanıt dosyaya konulmuştur.



- Deniz Feneri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin Zeytinburnu-İstanbul adresindeki genel merkezinde arama yapılmış, elde edilen veriler tutanağa bağlanmış, bilgisayarlardan alınan imajlar incelenmiş, tutanak ve rapor dosyaya konulmuştur.





Evleri arandı



- Aramada elde edilen, mühürlenmiş ve bantla sarılmış 4.5 kilogramlık kutu içerisinde gönderilen 122 kalem fatura asılları incelenip, koli halinde istinabe evrakına eklenmiştir.



- Mehmet Gürhan’ın İstanbul’daki adresinde arama yapılmış, Almanca olduğu tahmin edilen 2 klasör dokümana el konulmuştur. Harun Kapuyoldaş’ın İstanbul Beykoz, Zahid Akman’ın Ankara Bilkent, İzzet Kurum’un Ankara GOP, İsmail Karahan’ın İstanbul Bahçelievler, Zekeriya Karaman’ın İstanbul Sarıyer’deki evinde arama yapılmıştır.





Özel hayat bilgileri emanette



- Ev ve büro aramalarından alınan bilgisayar imajlarında, özel hayatın gizliliği kapsamında kişisel bilgilerin bulunması nedeniyle, bu imajlar dosyaya konulmamış ve yargılamanın sonuna kadar muhafaza edilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emanetine konulmuştur.



- Ercan Leder’in (Erol Ercan) Aksaray İstanbul adresinden taşınmış olması nedeniyle arama olmamıştır.





Fotoğrafları çekilmiş



- Deniz Feneri Yardımlaşma Derneği eski Başkanı Engin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 58 kişinin tanık olarak ifadesi alınmıştır. 7 kişiye ulaşılamadığı için, Selahattin Artar ve Mehmet Bulgurcu’nun da ölmüş olmalarından dolayı beyanları alınamamıştır.



- Türkiye’deki şüpheliler Zekeriya Karaman, Aykut Zahid Akman, Hakkı Sadal, Harun Kapuyoldaş, Erhan Yatar, Ahmet Coşar, İzzet Kurum, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Mehmet Sıddık Balıkçı’nın teşhise yarar fotoğrafları çekilmiş, parmak ve el içi izleri alınarak dosyaya konulmuştur.





İfade vermediler



- Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, Harun Kapuyoldaş, Erhan Yatar, Zahid Akman, Ahmet Coşar, Mehmet Sıddık Balıkçı, Hakkı Sadal, İzzet Kurum’un şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvurulmuş, Erhan Yatar dışındaki şüpheliler susma hakkını kullandıkları için beyanları alınamamıştır.



- Mahkûm olanların ve zanlıların bankalarda hangi hesaplarının olduğu, banka hesabı kullanma yetkisinin kimde olduğu, Deniz Feneri Derneği’nin yurtiçi ve yurtdışı ticari banka hesaplarının ve Almanya Deniz Feneri e.V. ve istinabe evrakında isimleri zikredilen 7 Almanya sermaye şirketinin banka hesaplarının tespiti Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan istenmiş, CD formatındaki cevap dosyaya konulmuştur.



- Mehmet Gürhan, Mehmet Taşkan, Firdevsi Ermiş ile eş ve çocuklarının sermaye şirketlerindeki iştirakleri, mülk, gayrimenkul ve diğer mal varlıkları Ankara Gelir İdaresi Başkanlığı’na sorulmuş, CD formatındaki cevap dosyaya konulmuştur.



- Ankara, İstanbul Vakıfbank’ın, Vakıfbank Viyana üzerinden Euro 7 televizyon ve marketing GMBH ve Weiff Ticaret Yatırım GMBH şirketlerinin Vakıfbank Frankfurt Ammain’deki banka hesaplarına yapılan yurtdışı havalelerinin soruşturulması için Vakıfbank Genel Müdürlüğü’nden alınan cevabi yazı dosyaya konulmuştur.





