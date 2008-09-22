Akman'ın avukatı: 'hisserdarlık normal'

RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın avukatı, müvekkilinin bir şirkette hissedar olmasının RTÜK Üyesi veya başkanı olmasına engel oluşturmadığını öne sürdü.



RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın avukatı Ali Yıldız, müvekkilinin ticari faaliyetinin bulunmadığını, bir şirkette hissedar olmasının 3984 sayılı RTÜK Yasası’nın 9. maddesine aykırı olmadığı gibi, RTÜK Üyesi veya başkanı olmasına da engel oluşturmadığını öne sürdü.



Yıldız, dün yaptığı yazılı açıklamada, Akman’ın Armada Alışveriş Merkezi’nde hissesi bulunduğu yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Yıldız, “Akman yalan söylemiş değildir. Müvekkilimi yalancılıkla itham edenler bu hususu çok iyi bilmektedir. Kamuoyu tarafından rahatlıkla öğrenilebilecek bilgi ve belgeleri, gizli saklı bilgi ve belgelermiş gibi manşetten haber olarak vermek ve müvekkilimi yalan söylemekle itham ederek gerçekleri karartmak, bazı basın organlarının yayıncılık ilkesi haline gelmiştir” dedi.



Müvekkilinin söz konusu hisseleri RTÜK üyesi ve başkanı olmadan önce devraldığını belirten Yıldız, Akman’ın hissedar olduğu şirketin, gayrimenkul yatırım şirketi olduğunu ve kira gelirleri dışında herhangi bir ticari işte yer almadığını belirtti.



Zahid Akman’ın ilgili şirketteki hisselerinin, RTÜK üyeliğine seçildikten sonra verdiği mal beyannamelerinde de yer aldığına da işaret eden Ali Yıldız, müvekkilinin RTÜK Başkanlığı’ndan istifa edeceği haberlerini de yalanladı.

