-AKMAN YENİDEN ADLİYEDE ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi yeniden Ankara Adliyesine getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik ile Finans Müdürü Erdoğan Kara, 6 Temmuz Çarşamba günü gözaltına alınarak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz'e ifade vermiş, ifadesi alınan şüpheliler yeniden Emniyete götürülmüştü. Son olarak dün, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik'in ifadesinin alınmasıyla, şüphelilerin savcılık sorguları tamamlanmaştı. Emniyette tutulan şüpheliler sabah erken saatlerde bir kez daha Ankara Adliyesine getirildi.