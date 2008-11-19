Akman ve Karaman asıl sorumlu

Deniz Feneri e.V davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Frankfurt Mahkemesi’nden edinilen bilgiye göre, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Karaman ile RTÜK Başkanı Akman’ın asıl sorumlular arasında gösterildiği belirtildi



Almanya’da Deniz Feneri e.V davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Ancak karar üzerinde bazı teknik düzeltmeler yapıldığı için yayınlanmasının birkaç gün süreceği belirtildi.



Frankfurt Mahkemesi kaynaklarından alınan bilgiye göre gerekçeli kararda Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan ile RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın da adı geçiyor.Vatan'ın haberine göre Gerekçeli kararda Deniz Feneri e.V’nin 2002 ile 2007 yılları arasında topladığı 41 milyon Euro’nun 17 milyon Euro’sunun kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye götürüldüğü belirtiliyor, bu paradan Türk Deniz Feneri Derneği’ne ise 8 milyon Euro aktarıldığı da açıklanıyor. Kararda Mehmet Gürhan, Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş’in yönlendirilen kişiler olduğu, sorumluların Türkiye’de olduğu belirtiliyor.





Frankfurt Mahkemesi Sözcüsü Klaus Wiens de Vatan’a yaptığı açıklamada, Mehmet Gürhan, Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş’i hapis cezalarına mahkum eden kararın gerekçesinin yazıldığını bildirdi. Wiens kararda bazı düzeltmeler yapıldığını söyleyerek, şöyle dedi: “Alman yasalarına göre mahkemelerin gerekçeli kararlarında açık isim yazılması yasak. Ad ve soyad açık açık yazılamaz. Bunun için gerekçeli kararda hüküm giyenler, şüpheliler ve tanıklar yani kararda ismi geçen herkesin sadece baş harfleri yazılıyor.”



Sözcü Wiens gerekçeli kararda Zekeriya Karaman ve Zahid Akman’ın isimlerinin de geçtiğini belirtti. Kararın önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanacağını belirten Wiens, bundan sonra Türkiye’ye gönderilebileceğini de söyledi.



Dosya yolda



Almanya Deniz Feneri e.V dosyasının ancak gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra Türkiye’ye gönderilebileceğini bildirmişti. Hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Yargıtay Başsavcısı dosyanın gelmesini bekliyor. Alman yargısının Deniz Feneri e.V’nin Türkiye bağlantıları olarak bildirdiği Kanal 7 yöneticileri hakkında soruşturma yapması bekleniyor. Yargıtay Başsavcılığı ise Deniz Feneri e.V’den AKP’ye para aktarılıp aktarılmadığı iddialarını araştıracak.



Ancak Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürüten Savcı Kerstin Lotz soruşturmanın sürdüğünü ancak şimdiye kadar bağış paralarının Türkiye’de bir partiye aktarıldığına ilişkin delil bulamadıklarını açıkladı. Lotz, verdiği bilgide bağış paralarının izini Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a kadar izlediklerini belirterek “Karaman’dan bir partiye gittiğine ilişkin delilimiz yok” dedi.



3 sanık hüküm giymişti



Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi 26. Büyük Ceza Dairesi, sanıklar Mehmet Gürhan’a 5 yıl 10 ay, Mehmet Taşkan’a 2 yıl 9 ay ve Firdevsi Ermiş’e 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Taşkan ve Ermiş’in cezaları tecil edilerek, tahliye edildi. 2 yıl içinde aynı suçu işlemezlerse bu cezalar ortadan kalkacak. Gürhan ise tutuklu kaldığı süre cezasından düşürüldükten sonra, 3 yıl 10 ay daha cezaevinde kalacak.

