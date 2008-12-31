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Akman: Tüccarlığıma yasal engel yok

RTÜK Başkanı Akman, Armada Alışveriş Merkezi’ndeki ortaklığının RTÜK üyeliğine engel olmadığını savundu

31 Aralık 2008 02:00

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, CHP’li üyelerin, "ticari faaliyette bulunduğu için RTÜK üyeliğinin düşmesi" talebiyle açtıkları davada Armada Alışveriş Merkezi’ndeki ortaklığına RTÜK üyeliğinin engel olmadığı savunması yaptı.

Akman, Devlet Memurları Kanunu’nun, devlet memurları için öngörülmüş olan ticaret yasağının Üst Kurul üyeleri için uygulanamayacağını iddia etti. Akman’ın avukatı Arslan Narin’in Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne sunduğunu 12 sayfalık yazılı savunma özetle şöyle:

’Ortaklık makul sürede bitirildi’

"Zahid Akman, iddiaya konu Almanya’da kurulu şirketlerdeki ortaklıklarından ve görevlerinden ayrılma ile ilgili işlemlere ilk defa üyeliğe seçildiği 13 Temmuz 2005 tarihinden itibaren başlamış olup, hukuksal sürecin gerektirdiği süre içerisinde sözkonusu ortaklıklardan ayrılmıştır. Makul kabul edilebilecek süre içerisinde şeklen devam eden ortaklık ve görevlerin Üst Kurul üyeliğinin düşmesine neden olması söz konusu olamaz." Akman, üyeliğinin düşmesi için yapılan oylamanın 6’ya karşı 3 oyla reddedildiğini, karara muhalif kalan CHP’li RTÜK üyelerinin dava açmalarına ise hukuki imkan bulunmadığını savundu.
 

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