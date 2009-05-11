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Akman için kritik gün

RTÜK Başkanı Akman’ın ‘görevinden çekilip çekilmeyeceği’ne ilişkin dava yarın Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde görüşülecek

11 Mayıs 2009 03:00

RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın ‘görevinden çekilip çekilmeyeceği’ne ilişkin dava yarın Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde görüşülecek.
 

RTÜK’ün CHP’li üyeleri Şaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, Zahid Akman’ın RTÜK üyeliğini yargıya taşımıştı. Üç üyenin İdari Mahkemeye verdikleri dilekçelerinde, Akman’ın bazı şirket yöneticilikleri ve ortaklıkları ile kurul üyeliğinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle 3984 Sayılı RTÜK Yasası’nın 9. maddesi gereği görevden çekilmesi gerektiğini; ancak 19 Eylüldeki Üst Kurul toplantısında oy çokluğu ile göreve devam etmesine ilişkin RTÜK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmişti.

RTÜK üyeliği döneminde başka şirketlerde yöneticilik ve ortaklığının bulunduğu ortaya çıkan Zahid Akman'ın kurul üyeliğinin düşürülmesi için RTÜK’ün CHP’li üyelerince açılan dava yarın Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde görüşülecek, Akman’ın göreve devam edip etmeyeceği karara bağlanacak.

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