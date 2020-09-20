"AKM inşaatında 500 işçi 100 kişilik yemekhanede yemek yemeye zorlanıyor" iddiası

İstanbul Taksim’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilmeye çalışılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında, salgına karşı hiçbir önlem alınmadığı belirtildi. Söz konusu inşaatın 100 kişilik yemekhanesinde 500 işçinin sığdırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

İnşaat Emekçileri Sendikası (İnşaat-Sen) şantiyede yaşananlara ilişkin video ve fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

100 kişilik yemekhanede 500 kişi!

BirGün'de yer alan habere göre, İnşaatta 20’ye yakın taşeron firmanın bünyesinde yaklaşık 500 işçinin çalıştığını belirten İnşaat-Sen Koordinasyon Üyesi Mehmet Can Karataş, şantiyede salgına karşı hiçbir önlem alınmadığını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının hiçe sayıldığını kaydetti. Çalışma ortamının hijyenden uzak olduğunu söyleyen Karataş, “Yemeklerden kurt, böcek, tahta kaşık gibi şeyler çıkıyor. Her yer çöp içinde. Sosyal mesafe önlemi alamıyor işçiler, asansöre toplu binmek durumunda kalıyorlar. Son olarak da yemekhane meselesi çıktı. 100 kişilik yemekhaneye 500 kişi sığdırmaya çalıştılar” dedi.

Temaslılar karantinaya alınmadı

Şantiyede yaklaşık 1 ay önce 10 kişinin koronavirüs'e yakalandığı bilgisini veren Karataş, “Ama çalışma aynen devam etti. Temaslı işçiler karantinaya alınmadı” ifadelerini kullandı.

Karataş, işçilerin ve sendikanın taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

"Ücretsiz izne göndermekle tehdit ediyorlar"

İnşaatta sendika düşmanlığı yapıldığını da kaydeden Karataş, “Yönetim sendika istemiyor. Üyelerimizi işten çıkarmakla, ücretsiz izne göndermekle tehdit ediyorlar. Bu baskılara son verilsin” dedi.

AKM’nin 29 Ekim’e yetiştirilmeye çalışıldığına dikkat çeken İnşaat-Sen temsilcisi Karataş, “Bu yetiştirme telaşıyla birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri iyice ihmal edilmeye başlandı. İşçiler üzerinde yoğun baskı var. Geçen de üzerlerine kapıyı kilitleyip işçilere zorla mesai yaptırmışlar. Esir almışlar arkadaşları” diye konuştu.