Kendini hafız diye tanıtan tacizci: Sırılsıklam aşık ettim, la o kadar saf, o kadar saf...

Erzurum Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 12 kız öğrenciye tuzaklar kurarak cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 1’i kadın 8 sanıktan 5’i, 22 yıl 4 ay ile 2 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 1 sanık beraat ederken, 2 sanık hakkındaki dava da düştü.

Atatürk Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerden K.N., F.Z., E.Ş., G.A., H.A., H.Ş., B.K., E.K., T.Ş., N.U., S.D. ve Y.A.’yı 2011- 2012 yılları arasında tuzağa düşürerek cinsel saldırı, tehdit, şantajda bulunuldu. Şikayet üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından teknik takibe alınan 8 kişiden Y.Y., V.S. ve İ.A yakalandı ve 4 Aralık 2012 tarihinde tutuklandı. Sanıkların özellikle vaatlerde bulunup kandırdıkları kızlarla cinsel ilişkiye girerek hayallerini mahvettikleri, bazı kızlara ekonomik destek verdikleri, onları kandırmak için yalan ve hileye başvurdukları iddianamede yer aldı.

'Aklını çıkardım'

Hürriyet'te yer alan habere göre, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi S.D., savcılıkta verdiği ifadesinde İ.A.’nın kendisini ’hafız’ olarak tanıttığını ve cep telefonuna gönderdiği mesajda , "Bak güzelim sen inançlı bir insansın, ben de hafızım. Allah şahidim olsun. Seni ilk kez gördüm. Beni herkesle aynı kategoride görme Allah aşkına. Seninle yaşamak, yaşlanmak ve sonsuzluğa gitmek istiyorum. Aşık olduğum kız, anla ne olur" diye yazarak taciz ettiğine vurgu yapıldı.

Sanıklar arasında teknik takibe takılan konuşmalar da dosyaya delil olarak kondu. Sanıklardan kendini ’hafız’ olarak tanıtan İ.A.’nın üniversitelilerden S.D. ile görüştükten sonra, arkadaşı M.G.’yi arayarak telefonda, "Tek başına geldi. Aldım bunu atlama kulelerine götürdüm. Aklını başından aldım. Elinden tuttum, sırılsıklam aşık ettim. La o kadar saf, o kadar saf... Felç ettim, aklını çıkardım" dediği tespit edildi.

3 sanık ceza almadı

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırıda yardım, yataklık, özel hayatın gizliliği ile şantaj, tehdit’ suçlarından yargılanan sanıklardan Y.Y., V.S. ve İ.A., 9 kızın şikayetinden vazgeçmesi üzerine 12 Eylül 2013 günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, N.U. beraat ederken, R.T. ile M.G.’nin dosyası ise kızların şikâyetini geri alması nedeniyle düşürüldü.

5 sanık mahkûm oldu

Y.Y. ’nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, birden fazla kişiyle ve silahla tehdit’ suçlarından toplam 22 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Benzer suçlardan V.S. 8 yıl 7 ay, İ.A., 6.5 yıl, S.U. 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadın sanık H.İ.G.’ye ise ’cinsel saldırı eylemine yardım’ suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Y.Y., V.S., İ.S. ve S.U. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı. Sanıkların cezası onanırsa cezaevine girecekler.