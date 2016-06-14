Aklın sınırlarını zorlayan 6 komplo teorisi

İnternette hayal gücünü zorlayan ve kaynağı belli olmayan bazı iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialar gün geçtikçe yayılıyor ve insanları inandırmayı başarıyor. Merkel, aslında Hitler’in kızı, hologramlar dünyayı kurtaracak, Coca-Cola İsrail askerlerine yardım ediyor bu iddialardan bazıları.

İşte aklın sınırlarını zorlayan ve kaynağı belli olmayan 6 komplo teorisi:

1- NASA aslında Ay'a ayak basmadı

Bazı komplo teorileri, NASA'nın aslında uzay aracı Apollo'yu Ay'a göndermediğini, tüm bu görüntülerin kurmacadan oluştuğunu söylüyor. Ancak bu iddianın gerçek olmadığı görüntülerin test edilmesiyle ortaya çıktı.

2- Elvis Presley ölmedi

Bir diğer komplo teorisi de Elvis Presley’nin söylenen tarihte ölmediği iddiası… Birçok hayranı 1977’de hayatını kaybeden şarkıcının aslında o tarihte ölmediğini ve 1990’ların ortasında hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

3- Walt Disney dirilecek

Hayal gücü bu; sınır tanımaz! Bazen “Ölmedi, aslında yaşıyor” demek bile yetmiyor. İddiaya göre Walt Disney de ölmemiş ve 1966 yılında vücudunu daha önce görülmemiş bir teknolojiyle dondurtmuş, bir süre sonra hayata dönecekmiş.

4- Coca-Cola'nın tüm geliri İsrail ordusu!

İnternette şöyle bir cümle dolaşıyor: “2002'de Coca-Cola'nın sahibi açıkladı: Temmuz ayının tüm gelirini ve bundan sonraki ayların kar paylarını İsrail ordusuna devredeceğiz.” Bunun hiçbir kaynağı yok. Ne Türkçe, ne İngilizce... Üstelik Coca-Cola bir şahıs şirketi de değil, yüzde 100 halka açık. Yani düşünün ki; siz de hisse satın alabilirsiniz. Kısaca Coca-Cola İsrail ilişkisi hakkındaki sorular da bu şekilde cevaplanmış oldu…

5- Merkel, Hitler'in kızı

Önce böyle bir iddia atıldı ortaya… Sonra ölüm-doğum arasında 9 yıl olduğu ortaya çıkınca da, internet yalanları, “Ne var canım! Spermlerini dondurmuştur” diye kolayca çevrildi. Hatta o kadar ileri giden teori, Hitler ve Merkel'in Rothschild Ailesi mensubu olduğunu bile öne sürüyor. Elbette böyle bir şey olduğuna dair bir kanıt yok.

6- Hologramlar dünyayı kurtarır gibi yapacak

Güya açıklanamayan güç kaynakları, New York’un göbeğine önümüzdeki yıllarda hologramlar indirecek ve sanki dünyayı uzaylılar istila etmiş gibi gösterecek. Daha sonra da Amerikan ve İsrail orduları hologramları yalandan yenmiş olup, dünyayı kurtaracaklar ve kahraman olacaklar.