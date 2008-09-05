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Spor

Aklı Oliviera'da kaldı

Haldun Üstünel, Real Zaragoza'nın golcüsü Oliveria'yı transfer edemediği için üzgün olduğunu söyledi.

05 Eylül 2008 03:00

Bu sezon Kewell, Baros ve Meira gibi yıldızların G.Saray forması giymesinde büyük katkısı bulunan Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticilerinden Haldun Üstünel, Real Zaragoza'nın golcüsü Oliveria'yı transfer edemediği için üzgün olduğunu söyledi.

Oliveira için çok uğraştıklarını dile getiren Üstünel, "Tam anlaştık derken hep son anlarda sorunlar çıktı. En son kendisini ikna etmiştik, ama bu kez de kulübü bonservis fiyatını artırdı. Biz de vazgeçmek zorunda kaldık. " dedi.

Bu arada G.Saray'da, Futbol AŞ ile Sportif AŞ'nin birleştirilmesi çabalarında önemli bir adım atıldı. Sarı-Kırmızılı kulüpte, iki şirketin birleşmesi operasyonu için 100 milyon dolar kredi alınması planlanırken, birleşme çalışmalarında Goldman Sachs International firması aracı kurum olarak belirlendi Ayrıca, iki şirketin birleşmesinin ardından ortaya çıkacak şirketin, G.Saray Grubu olarak adlandırılacağı dile getirildi.

Öte yandan Antalyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam eden Sarı-Kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sabri ve Emre Güngör'ün tedavileri devam ediyor.

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