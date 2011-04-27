-AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNE RUSYA ONAYI MOSKOVA (A.A) - 27.04.2011 - Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi, Türkiye ve Rusya arasındaki sivil nükleer enerji geliştirmeyle ilgili çerçeve anlaşmayı onayladı. Rus İtar-Tass ajansı, Federasyon Konseyi'nde bugün yapılan oturumda, 6 Ağustos 2009'da imzalanan nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanımıyla ilgili çerçeve anlaşmanın onaylandığını belirterek, oylamanın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi. Türkiye'nin onay sürecini tamamladığı anlaşma, Rusya Devlet başkanı Dimitriy Medvedev'in imzalamasının ardından yürürlüğe girecek. Mersin Akkuyu'da inşa edilecek ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olması beklenen Türkiye'nin ilk nükleer santrali, toplam 4,8 GW kapasitesinde dört ayrı üniteden oluşacak. Türkiye, santralden 15 yıl boyunca alım yapacak. Türkiye, santralin ilk iki ünitesinden üretilecek elektriğin yüzde 70'inin, diğer iki ünitesinden üretilecek elektriğin de yüzde 30'unun alımına garanti vermişti.