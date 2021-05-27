Akkuyu Nükleer Santrali'ne 'olur' veren bilirkişi Sinop Nükleer'i inceleyecek

Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'ne bilirkişi olarak 'olur' diyenlerin Sinop'taki Nükleer Santrali projesine karşı açılan davaya bilirkişi olarak atanmasına Nükleer Karşıtı Platform'dan tepki geldi. Platform raporun güvenilirliğine kuşku düşürüleceğini söyledi.

Nükleer Karşıtı Platform, Sinop Nülkeer Santrali projesine karşı, projenin çevreye ve canlı yaşamına karşı risklerine, bu risklerin ÇED raporunda yeterince yer almamasına dikkat çekerek proje kapsamında hazırlanan ÇED raporunu yargıya taşıdı. Dava sürecinde Sinop İdare Mahkemesi'nin belirlediği bilirkişi heyeti nükleer karşıtlarının tepkisini çekti.

Platformdan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Projesiyle ilgili hazırlanan ÇED raporuna karşı açılan dava için belirlenen bilirkişi heyetinde tartışmalı isimler yer almış ve bu durum tarafsızlık ve güvenilirlik açısından kamuoyunda soru işaretlerine yol açmıştır.

"Önceki raporlar tartışmalı"

Sinop İnceburun mevkiinde EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan, Sinop NGS projesinin ÇED olumlu raporuna yönelik açılan davalarda bilirkişi heyetinde yer alan 15 kişinin isimleri bildirilmiştir. Bu isimler arasında yer alan Ankara Üniversitesi`nden Nükleer Fizik Prof.Dr. Niyazi Meriç, Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Ayşe Nilsu Demir, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr.Yusuf Kağan Kadıoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden Prof.Dr. Yusuf Güneş, İTÜ İnşaat Fakültesinden Çevre Mühendisleri Prof.Dr. Kadir Alp, Prof.Dr. Mustafa Sait Yazgan, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi`nden Meteoroloji Mühendisi Prof.Dr. Ahmet Duran Şahin Aynı zamanda Mersin Akkuyu Nükleer Santralı ÇED olumlu raporuna karşı açılan davanın da bilirkişi heyetinde yer almış; santralın canlı yaşamı ve çevreye yönelik risklerini, bilimsel ve teknik kurallara aykırılıklarını gözardı ederek, uzmanlık alanları dışında ifadelerle rapor hazırladıkları gerekçesi ile tartışmalara konu olmuş isimlerdir.

"Mesele karşı olmak değil"

"Akkuyu NGS için daha önce olumlu görüş veren, santralın temel atma süreçlerinde basın üzerinden santralı öven ve Türkiye`nin nükleer santral konusunda geç kaldığını söyleyen bilirkişilerin Sinop NGS için hazırlayacağı raporun içeriği şimdiden şaibelidir. Akkuyu`daki VIP keşfe katılarak nükleer santral lehine görüş bildiren bilirkişilerin seçilmesi, mahkemenin yargılama sonunda vereceği karara şimdiden gölge düşürmektedir. Bilirkişi heyetinin Sinop`ta 7 Haziran 2021 tarihinde keşif yapacağı bildirilmiştir. Mesele sadece nükleer santrallara karşı çıkmak ya da yandaş olmak değildir. Sinop NGS`nin ülkemiz çıkarları, kamu yararı, çevre ve canlı yaşamının devamı açısından bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi ve konuya nesnel bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekmektedir."

"Bu kişiler tarafsız olamaz"

"Adil yargılama süreçlerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz söz konusu isimlerin tarafsız olamayacağı gerçeği, hazırlanacak raporun güvenilirliğine de kuşku düşürecektir. Prof. Niyazi Meriç ve Akkuyu NGS için olumlu görüş veren diğer bilirkişilerin heyetten çıkartılmasını talep ediyoruz. Dünyada ve Ülkemizin hiçbir yerinde; ne Akkuyu`da ne de Sinop`ta nükleer santral istemiyoruz."