'Akkuyu Nükleer Santral inşaatında kule vinç devrildi' iddiası

Mersin'in Gülnar ilçesi'ne bağlı Büyükeceli'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaat alanında kule vincin devrildiği iddia edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre yaralananların olduğu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kaza üzerine alanda 'kırmızı alarm' verilirken, çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulansın gönderildiği bildirildi.

Şirketten yalanlama geldi

Akkuyu Nükleer A.Ş. ise konuya ilişkin yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir medya platformlarında yayınlanan, 'Akkuyu’da kule vinç kazası' haberi hiçbir suretle gerçeği yansıtmamakta olup, haber içeriğinde geçen tüm iddialar asılsızdır."