Akkuyu ile 'Onlar konuşur AK Parti yapar' reklamlarını aynı şirket hazırlıyor

Manipülasyonla suçlanan Akkuyu Nükleer Santralı'nın reklamını yapan şirketin, AKP için de çalıştığı ortaya çıktı.

Evrensel’den Tamer Arda Erşin’in haberine göre, ‘Güçlü Türkiye’nin yeni enerjisi’, ‘Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtuluyor’ sloganlarıyla gündeme gelen Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin reklamını Olçok ailesine ait şirket yaptı. Olçoklar aynı zamanda AKP’nin seçim kampanyalarını da yürütüyor. En son Tayyip Erdoğan’ın da cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını üstlenen Olçoklar bazı şirketlerini AKP’nin iktidar olmasının ardından kurdu ve kamu kurumlarından 70’in üzerinde reklam ve organizasyon işi aldı.

İşleri arasında Çanakkale ve Anadolu Ajansı da var

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin reklamını yapan şirket, Olçoklar’a ait Yeni Eski Reklam Ajansı (New&Old). Ajans, Fatih ve Cevat Olçok’a ait. Fatih Olçok aynı zamanda AKP’nin seçim kampanyalarını yürüten ve reklamcılığını yapan Arter Advertising Reklam Şirketi’nin de ortağı. Cevat Olçok ise eski ortaklardan. Olçokların ilk reklam şirketi ise Arter Advertising.

AKP’nin seçim kampanyalarını üstlenen şirket kamudan şu işleri aldı: “Cumhurbaşkanlığı, ‘Çanakkale Zaferi 100. Yılı’ organizasyonu; Ulaştırma Bakanlığı, ‘Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ tanıtım organizasyonu; Başbakanlık, Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Forumu organizasyonu; Anadolu Ajansı, yeni logo, kurumsal kimlik, tanıtım filmi işleri.”

Yine Olçoklar’a ait Yeni Eski Reklam Ajansı (New&Old) ise kamu kurumlarından aldığı işler şöyle: “TCDD, 2015’teki 23 Nisan yüzde 50 indirim reklamı, Konya, İstanbul Buluşuyor reklamı, Marmaray 1 Yaşında reklamı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstanbul’da reklamı, YHT Wifi Bedava reklamı, Aile İndirim Kampanyası reklamı, Kupaya Giden Hızlı Yol reklamı, Marmaray Kampanyası reklamı, Yeni Bilet Satış Sistemi reklamı, 2014 Yeni Yıl Kampanyası reklamı, 2013 Kurban Bayramı Kampanyası reklamı, 2013 Ramazan Bayramı Kampanyası reklamı; PTT Cell reklamı ve Rakip Tarife reklamı; Sağlık Bakanlığı, Ankara DEV Şehir Hastanesi Temel Atma Lansmanı; Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray Açılış Lansmanı; Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2014’teki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı reklamı; Ordu Belediyesi, Logo Lansmanı.”