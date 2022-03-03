Akkuyu'da bir haftada üçüncü servis kazası; 15 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan küçük servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.

Gülnar'ın Sipahali Mahallesi'nden aldığı işçileri santral sahasına götüren küçük servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi'nde viraja girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.



Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan işçilerden 15'i yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Akkuyu Nükleer AŞ'den kazaya ilişkin olarak, " 3 Mart 2022 Perşembe günü, saat 17:00 sıralarında Mersin-Antalya Karayolu’nun üzerinde Büyükeceli Mahallesinde, Akkuyu NGS inşaatında çalışan taşeron firma işçilerini taşıyan bir servis aracı kaza yapmıştır. Edinilen bilgiye göre kaza, Akkuyu NGS sahasının kontrol noktasından karayoluna doğru hareket eden servis aracında meydana gelen fren sistemi arızası sonucu gerçekleşmiştir. Bu arıza nedeniyle, servis otoyola girerken üst geçidin altından sola doğru devrilmiştir. İlk bilgilere göre kaza sonucu servis şoförü dahil 13 kişi yaralanmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ, kazanın araştırılması için jandarma ve diğer ilgili birimlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamaktadır." açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak incelemenin sonunda, servis aracının bağlı bulunduğu firmanın insan taşımaya ilişkin güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bulguların saptanması halinde, Akkuyu Nükleer AŞ ihlalin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için yasal yollara başvuracaktır.

Akkuyu NGS projesinde, güvenli çalışma koşullarının sağlanması birinci önceliktir. Akkuyu Nükleer Aş, projede yer alan tüm taşeronlarımızdan bu ilkeye tam olarak uymalarını talep etmektedir.

Akkuyu Nükleer AŞ olarak, kazada yaralananlara acil şifalar diliyoruz."