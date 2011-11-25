Akkiraz: Maraş ve Sivas katliamıyla yüzleştiniz mi?



T24 - CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, 'CHP Dersim ile yüzleşsin' sözlerine tepki göstererek Dersim katliamından daha yakın bir tarihe vurgu yaparak yeni bir tartışmayı başlattı. Akkiraz "Peki siz Maraş ve Sivas katliamıyla yüzleştiniz mi?" dedi.





CHP'li Akkiraz düzenlediği basın toplantısında, yarın Muharrem ayı orucunun başlayacağını söyledi. Türkiye’de milyonlarca vatandaş bu orucu tutarken, devletin bu vatandaşları görmediğini iddia eden Akkiraz, "Belediyeler, kamu ve özel sektör bakmaktadır, bilmektedir ama görmemektedir" dedi.



Akkiraz, bu durumun genel olarak Alevi toplumuna karşı geliştirilen bir siyaset yapma biçimi olduğunu savunarak, şöyle konuştu: "(Biz ayırımları ortadan kaldırıyoruz, herşeyle yüzleşiyoruz) dense de iktidar asla Alevilik ile yüz yüze gelemiyor, yüzleşemiyor. ’Cem evi yoktur, cümbüş evi vardır’ demişlerdi. ’Alevilere Sivas’ta müze yaptırılacak otel yoktur, biz orayı bilim ve kültür merkezi yaptık, siz de böyle kabul edeceksiniz’ deyip, katillerle şehitlerin isimlerini yan yana yazmışlardır.



Dünya Ticaret Merkezini yok eden teröristler ile orada ölen vatandaşların isimlerinin yan yana yazıldığını gördünüz mü? Görmediniz. Belediyeleriniz milyonlarca dolar harcayıp çok güzel ve görkemli ramazan etkinlikleri yaptı. Yarın muharrem orucu başlayacak göreceğiz bakalım, hangi partiden olursa olsun, o büyükşehir belediyeleri ne yapacak? Aşure dağıtmakla ya da bir gece etkinlikte Hz Hüseyin’i anlatmakla bundan kurtulamazsınız."



Akkiraz, "CHP Dersim ile yüzleşsin" denildiğini ifade ederek, "Peki siz Maraş ve Sivas katliamıyla yüzleştiniz mi? Peki sizler Mecliste kimlerle yan yana oturuyorsunuz?" diye sordu.





"Kaç tane Alevi müsteşar, vali, emniyet müdürü ya da genel müdür olduğunu" soran Akkiraz, "Sen bu insanları devletin dışına ittin. Yani ’zamane Yavuz Sultan Selimi’ diyebiliriz sana. Dün dağ başlarında yaşamaya mahkum edilmiştik, bugün şehrin varoşlarına, işsizliğe ve açlığa mahkum ediliyoruz. İstediğimiz tek şey, acılarımıza saygı duyulması ve eşit vatandaşlık hakkıdır" diye konuştu.









