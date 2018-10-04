Akit'ten yazarına Bülent Arınç sansürü

Akit gazetesi, yazarı Mehtap Yılmaz'ın bugünkü yazısını yayınlamadı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, önceki gün Habertürk TV'de bazı açıklamalarda bulundu. Arınç, bu sözlerinin ardından ilk olarak AKP'li Mehmet Metiner'in hedefi oldu.

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Akit gazetesinin yazarlarından Mehtap Yılmaz da Arınç'ın bu sözlerine tepki olarak bir yazı yazdı. Ancak Yılmaz, "Şimdi sana karşı susmamız, Reis’in yani liderimizin gül hatırınadır! Reis’in arkasına saklanıp asabımızı bozma! Yoksa o putlaştırdığın sureti paramparça etmesini çok iyi biliriz!" ifadelerinin yer aldığı yazıyı gazetesinin yayınlamadığını duyurdu.

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Yılmaz, sosyal medya hesabında yazısını paylaşarak "Reis'e defalarca yamuk yapan Bülent Arınç'ın Reis sevdalılarına yaptığı F Tipi saldırıya cevaben yazdığım yazı, bugün yayınlanmadığından sosyal medya hesabından yayınlıyorum" dedi.

Yılmaz'ın Twitter'dan paylaştığı yazısı şöyle: