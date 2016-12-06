Akit'ten hükümete tepki: Kumara yüzde 5, mutfak tüpüne yüzde 50 vergi; bu ne yaman çelişki!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, mutfak tüpüne yüzde 50, motorine yüzde 57 vergi uygulandığını belirterek şans oyunlarına yüzde 5 vergi uygulanması sebebiyle AKP iktidarını eleştirdi. Gazetenin birinci sayfasında "Kumara yüzde 5, mutfak tüpüne yüzde 50 vergi; bu ne yaman çelişki" başlığıyla yayımlanan haberde "Şans Oyunlarına yüzde 5’lik komik vergi uygulamasıyla kumar sektörüne ‘kıyak’ geçiyor. Kamu vicdanını yaralayan bu komik vergi uygulaması sayesinde devletin resmi kurumları Spor Toto ve Milli Piyango, 2015 yılı içerisinde 10 milyar 242 milyon TL gelir elde etti" dendi.

Gazeteden Selim Yazıcı'nın haberi şöyle:

Kumar sektörü, İddaa, Spor Toto, at yarışı, Milli Piyango, sayısal oyunlar ve yasadışı bahisle birlikle genel ekonominin % 2 seviyesini aşarak yıllık 15 milyar TL’ye hükmeden devasa bir endüstri halini aldı. Devletin vatandaşına kumar oynattığı resmi kurumları Spor Toto ve Milli Piyango, 2015 yılı içerisinde 10 milyar 242 milyon TL gelir elde etti.

Savunma harcamalarının iç misli kumara!..

Bu haliyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 5 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşen 2015 savunma harcamaları toplamını üçe katlayan kumar, 25 milyar TL civarındaki Milli Savunma Bakanlığı’nın genel savunma bütçesi ile de yarışır noktaya ulaştı.

634 milyonluk reklamın amacı ne?

Bu arada ‘sektör’ denetimlerinde bazı ‘falsolu’ durumlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Spor Toto’yu denetleyen Sayıştay Müfettişleri, 2015 yılı gelirinden kamuya aktarılması gereken payın 77 milyon TL eksik yatırıldığını tespit etti. Spor Toto’nun 2015 döneminde 634 milyon TL gibi astronomik bir reklam harcaması yaptığı da kayıtlara geçti. Öte yandan mesela temel gıda maddelerine % 8 ila 18, sağlık harcamalarına yine % 8 ila 18, temel ısınma ve enerji enstrümanlarından doğalgaza % 8, oduna kömüre % 18, mutfak tüpüne % 50, motorine % 57 vergi uygulayan idarenin, % 5’lik komik Şans Oyunları Vergisi’yle kumar sektörüne ‘kıyak’ geçmesi kamu vicdanını yaralıyor.

Bakanlar Kurulu yetkisini kullanmalı!

Kanun gereği kumardaki bu ‘düşük’ vergi oranlarını ikiye katlama yetkisine sahip bulunan Bakanlar Kurulu’nun ilk etapta bu yetkisini kullanması, ayrıca kumara reklam yasağı getirilmesi ve toplum iyice çürümeden bu belanın sosyal hayattan tamamen temizlemesi bekleniyor. Devletin vatandaşına Spor Toto ve İddaa kumarlarını oynattığı resmi kurumu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2015 yılı içerisinde küsuratı hariç 7 milyar 778 milyon TL (eski parayla 7 katrilyon 778 trilyon) gelir elde etti.

Milli Piyango'nun cirosu 2 milyar 463 milyon lira!

Öte yandan devletin yine resmi Sayısal Loto, Şans Topu, 10 Numara, Spor Loto, Milli Piyango ve Kazı Kazan kumarlarını oynatan bir diğer kurumu Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü de, yine 2015 yılı içerisinde 2 milyar 463 milyon 821 bin TL satış geliri elde etti. Bunların dışında mali bilgilerini gizleme noktasında büyük ustalık sergileyen Türkiye Jokey Kulübü Derneği’nin düzenlediği at yarışı kumarı ile internet üzerinden organize edilen yasadışı bahis etkinliklerinde de milyarlarca TL’nin döndüğü biliniyor. Bu organizasyonların toplamıyla şekillenen ve yıllık 15 milyar TL civarında korkunç bir büyüklüğe ulaşan kumar endüstrisi, bir yandan toplum sağlığını çürütürken öte yandan genel ekonomiyi de tehdit ediyor.

Bireye ve topluma 'kalıcı' hasarlar veriyor!

Bilimsel veriler muhtemel ekonomik kriz dönemlerinde kumar oyunlarına ilginin arttığını ortaya koyuyor. Bu dönemlerde gerçeklikle bağını yitirip çıkış yolu olarak kumarı gören bireyler, aile ve toplum huzuruna kasteden birçok kalıcı davranış biçiminin de kronik taşıyıcıları haline geliyor.

Hane başı yıllık 750 lira kumar harcaması!

Devletin resmi gözetiminde ve milyonlarca TL’lik reklam tahrik ve teşvikleri ile azan kumar belası, 15 milyar TL boyutunda devasa bir endüstri haline geldi. Vatandaşın bir yıl içerisinde (2015) kumar masasına koyduğu bu rakam ile bir ülke ordusunun hava kuvvetlerini donatabilecek 100’ün üzerinde modern savaş uçağı alabilmek mümkün. Bu rakam bir başka ifadeyle 1000 Altay Tankı’nın maliyetine denk bir tutarı ifade ediyor. Vatandaşın bir yıl içerisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü artı Marmaray’ın maliyetine eşdeğer böyle bir kaynağı kumar masasına koyacak kadar kendini kaybetmesi, ‘alınteri’, ‘helal kazanç’ gibi öz değerlere yabancılaşmanın seviyesini işaret etmesi bakımından da anlamlı bulunuyor…

634 milyon lira reklam harcaması!

Yıllık 7 milyar 778 milyon TL gelir elde etmesine rağmen Spot Toto ve İddaa kumarlarının daha da yaygınlaşması için çalışmalarına devam eden Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2015 yılı içerisinde 634 milyon 158 bin 946 TL 64 kuruş reklam harcaması yapmış! Toplum sağlığı namına alkole reklam yasağı getiren AK Parti hükümetinin, kumar reklamlarını da yasaklaması bekleniyor…

Kamu payını da eksik yatırdılar!!!

Spot Toto Teşkilat Başkanlığı’nı denetleyen Sayıştay Müfettişleri, 2015 yılı gelirinden kamuya aktarılması gereken payın 77 milyon TL eksik yatırıldığını tespit etti. Sayıştay, bir yıl içerisinde 7 milyar 778 milyon TL gelir elde eden Spor Toto’nun kamuya 382 milyon TL aktarması gerekirken 305 milyon TL aktardığını hesaplayarak kurumu uyardı. Kurumun savunmasını da yeterli bulmayan Sayıştay, ilgili raporunda ‘kanuna açık aykırılık’ ibaresini kullandı.