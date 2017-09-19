Akit'teki 'Sezgin Tanrıkulu' yazısı: Kim ne yapsın o pörtleği, gebertip 'devlet' kartviziti bırakacaklar belli ki!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında yapılan "Uçakta Sezgin Tanrıkulu'nun arkasına oturdum. 'Boğma teliyle işini bitir, biz sana hapiste bakarız' diyenler fav" paylaşımıyla ilgili olarak "Kim ne yapsın o pörtleği? Zaten kendi eliyle etti, ettiğini. Ele aleme rezil rüsva oldu. İddiaları fos çıktı. Baktılar beceremedi. Gebertip, “devlet” kartviziti bırakacaklar belli ki" dedi. Yılmaz'ın ifadesi, sosyal medyada tepki çekti.

Mehtap Yılmaz'ın "Dertleri Süleyman Soylu değil, İHA’lar, SİHA’lar" başlığıyla yayımlanan (19 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Ne oldu bunlara böyle?

Süleyman Soylu neden hedefte?

Amerika, kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor! Ortadoğu’yu istiyor! Afrika’yı istiyor! Uzak Doğu’yu istiyor! Dünyayı istiyor!

E Bozo da esnaf adam… Oyunu kurallarına göre oynuyor. Kazanmak için oynuyor yani… Risk almayı seviyor. Bir Amerikalı için fazla cesur… Ticari zekâsı baskın biri… Bana göre en büyük avantajı karakteri. Davranışları İngilizler gibi tek düze değil, önceden kestirilemiyor. Net, mücadeleci, kararlı ve kazanmaya odaklı…

Öyle dava mava ile işi olmaz yani... İdeolojilerin alayına Fransız… Amerika ile duygusal bağları olduğuna dair bir izlenim de uyandırmıyor. Tek sloganı var… Napolyon Bonapart gibi ağzını açtığı her yerde “Para, para, para” diyor…

Kariyerini, siyasi gücünü, uluslararası ilişkilerini, dostlarını, ailesini, politikasını vs. A’dan, Z’ye tüm hayatını para belirliyor.

Şimdi tüm bunlardan sonra, sadece Harwey ve Irma kasırgalarının ABD’ye 290 Milyar Dolar’a mal olduğunu söylersem Bozo’nun psikolojisini anlamamız çok daha kolay olur. Buna bir de her tarafının siyasi tuzaklarla çevrildiği gerçeğini ekleyin!

Türkiye’deki CIA beslemesi kalemler, daha şimdiden “Trump gidici…” demeye başladılar bile… “Başkan af yetkisini kendisi için kullanamaz” diye taraf belli etmeye…

Bu yüzden Bozo, Ortadoğu’yu eskisinden daha fazla istiyor. Ama bu şımarık Amerikalı askerlerle nasıl olacak?

Savaşa giden askerlerin tabutla dönmesi, ABD toplumunda yeterince isyana neden olmuştu hatırlarsanız. Zaten Amerika’nın, PYD’yi kara gücü olarak kullanmaya karar vermesinin en önemli nedenlerinden biri de buydu… İki taraf da istediğini alacaktı… Bu savaşta Amerikalı askerler ölmeyecekti. PYD bölgeyi iyi bildiğinden, Amerika bu sayede Ortadoğu’daki hedefine sıfır zayiatla ulaşabilecekti. Üstelik çok daha ucuza… PKK/PYD için ise bu destek bir “hayat öpücüğü” niteliğindeydi.

Sonunda beklenen oldu…

“ABD, 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100, 22 Temmuz’da 100, 27 Temmuz’da 80 olmak üzere 809 TIR, PKK/PYD’ye silah teslimatı yaptı.”

Her şey planlandığı gibi gidiyordu. Derken İHA’lar, PKK’lıların inlerine girdi. Teröristleri keklik gibi avlamaya başladı. Sonra TSK’nın ölüm melekleri SİHA’lar geldi.

CIA daha fazla dayanamayarak, Gölge Ajanı Sezgin Tanrukulu’nun ağzından CIA’klamaya başladı. “SİHA’lar sivilleri üldürülüyur” dedi. Ardından etkisiz hale getirilenlerin piknikçi değil, terörist oldukları ortaya çıkınca, Kılıçdaroğlu bu kez “e tamam ama silahları yoktu ama” diye tornistan etti.

Özetle rezil-rüsva oldular yani…

Ardından Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesi imdatlarına yetişti.

Terörist cenazelerinde salya sümük ağlayan CHP’li Gamze İlgezdi’ye, PYD terör örgütü değil diyen Kılıçdaroğlu’na, teröristlere “iyi çocuklar” diyen Hüseyin Aygün’e, ByLock’tan yakayı ele veren Başdanışmanlarına, HDPKK’lı Ahmet Türk’le yürüyen Kılıçdaroğlu’na bakmadan Süleyman Soylu’yu akıllarınca bir fotoğraf üzerinden taşlamaya başladılar!

CIA yandaşı olduklarını artık alınlarına mı yazsınlar?

“Bay Ahmet” Taşgetiren’in, “Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünü görüngg diye iktidara dikte ettiği adamlar bu kadar ajan, bu kadar CIA yandaşıdırlar!

Şimdi de “Sezgin Tanrıkulu’nu boğacaklar” diye bağırıyorlar!

Kim ne yapsın o pörtleği? Zaten kendi eliyle etti, ettiğini… Ele aleme rezil rüsva oldu. İddiaları fos çıktı. Baktılar beceremedi… Gebertip, “devlet” kartviziti bırakacaklar belli ki… FETÖ medyası hiiiç vıraklamasın! Yahu bu herifi kim ne diye öldürsün ki?

O değil de Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu neden hedef gösterdi?

Üzerinde düşünülmesi gereken asıl nokta bu!

“Bu fotoğrafı veren kişinin hayatta yeri yoktur” apaçık ölüm tehdidi değil mi?

Aklında ne var CIA YANDAŞI KK?