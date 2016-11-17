Akit'in sahibi Ramazan Fatih, Ali Karahasanoğlu ve Cem Küçük, Aydın Doğan'a tazminat ödeyecek

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Yeni Akit gazetesinin sahibi Ramazan Fatih Uğurlu, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ile Cem Küçük hakkında "kişilik hakları ihlal edildiği" gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davalarını kazandı. 3 isim de Doğan'a tazminat ödeyecek.

Hürriyet'in haberine göre, Aydın Doğan, Yeni Akit gazetesinin 19 Kasım 2015 tarihinde Ali İhsan Karahasanoğlu tarafından kaleme alınan ‘Üçkağıt’ta Doğan’ı Gülen de kurtaramadı’ başlıklı yazıyla kişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede “Davalı Ali İhsan Karahasanoğlu, gerçek dışı ve kasıtlı beyanlarda bulunarak yargıyı ve kamuoyunu yanıltmayı kendisine iş edinmiştir. Davalıların tamamen kötü niyetli olarak yayın yaptığı tartışmasızdır” dendi.

Uğurlu ve Karahasanoğlu’ndan 50 bin TL manevi tazminat talep edildi. Davayı kısmen kabul eden İstanbul Anadolu 6. Hukuk Mahkemesi, Yeni Akit gazetesinin sahibi Ramazan Fatih Uğurlu ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Aydın Doğan’a 5 bin TL manevi tazminatı yasal faizi ile ödemesine karar verdi.

Cem Küçük'e 15 bin lira ceza

Aydın Doğan, Star gazetesinde 26 Haziran-11 Eylül 2015 tarihleri arasında çıkan 6 yazısı ile 25 Ağustos 2015 tarihinde özel bir TV kanalında yayınlanan ‘Günün Manşeti’ programındaki gerçek dışı suçlamalarıyla kişilik haklarını ihlal ettiği için Cem Küçük hakkında da dava açtı.

İstanbul Anadolu 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan manevi tazminat davasında, Aydın Doğan’ın kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi. Küçük’ten her bir yayın için 50 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL manevi tazminat talep edildi. Aydın Doğan’ın avukatı Güneş Çelik, “Dava konusu yayınlarda ortaya atılan iddiaların gerçek olduğuna ilişkin tek bir savunma dahi yapılamamış, herhangi bir delil sunulamamıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Cem Küçük’ün, Aydın Doğan’a 15 bin TL manevi tazminat ve 11 Eylül 2015’ten itibaren yasal faizini ödemesine karar verdi.