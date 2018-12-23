Akit'in Müjdat Gezen paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı

Katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturma haberini "Pezevenk Müjdat'a da soruşturma açıldı" başlığıyla duyuran Akit gazetesine sosyal medyadan tepki gösterildi.

Söz konusu paylaşımın altına yorum atan sosyal medya kullanıcıları, "Bu gazetecilikse ben gazetecilik diplomamı yırtıyorum. Bana böyle bir haber dili öğretilmedi", "Bu tür haberler sizin gibi yandaş medyanın ne kadar ahlaklı olduğunu ve gerçek yüzünüzü görme adına Türkiye için büyük fırsat" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirmişti.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir."